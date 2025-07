Feijóo plantea expulsar a inmigrantes legales si cometen determinados delitos, pero no especifica cuáles

"Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada”, ha declarado este miércoles Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

El gallego ha planteado la posibilidad de que personas que viven legalmente en España sean expulsadas si cometen determinados delitos, aunque no ha especificado cuáles. "Debemos replantearnos si ciertos delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deberían hacerlo en el futuro" para los inmigrantes regulares, explicó.

El líder del PP recordó que esta expulsión inmediata para los inmigrantes irregulares que delinquen ya está acordada en el partido desde su último congreso nacional, y subrayó que la mayoría de países europeos actúan de forma similar.

Por otra parte, criticó tanto el "populismo" con el que algunos partidos abordan este tema como el "buenismo" y la "falta de política inmigratoria" que atribuye al Gobierno actual. "La inmigración irregular no puede producir derechos, no puede producir garantías, no es una forma de entrar en los programas sociales de España", sentenció.

Además, también señaló que España necesita la inmigración, siempre y cuando sea "para trabajar, cumplir las leyes como cumplen los españoles y ser responsables de sus actos". Por eso ha insistido en la importancia de vincular la residencia y la permanencia legal a la contribución social, laboral y cultural que realicen los inmigrantes. Su propuesta incluye también eliminar el empadronamiento como medio para acceder a ciertas ayudas sociales, con el objetivo de evitar abusos y fomentar una integración basada en el esfuerzo.

Una propuesta bloqueada

El líder popular criticó al Gobierno por no avanzar en leyes que sancionen la multirreincidencia criminal, una propuesta aprobada ya en el Senado pero bloqueada en el Congreso por PSOE y Sumar. Asimismo, destacó que España registró en 2024 "el récord de Europa" de inmigración irregular, con unas 64.000 personas llegando de forma no legal.

También ha denunciado la situación de los aproximadamente 6.000 menores migrantes "hacinados" en Canarias y lamentó que el Ejecutivo no cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a tutelarlos. "Siguen incumpliendo la sentencia y tratan de enviar a esos menores a comunidades del PP, pero no a las de nacionalistas o independentistas como el País Vasco o Cataluña. Todo esto debemos regularlo y ser serios, no hacer populismo", ha concluido.

