El Gobierno llega al ecuador de la legislatura sin presupuestos y pone ya la mirada en los de 2026

Dos años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado al ecuador de la legislatura sin haber presentado un proyecto de presupuestos, un hecho que genera incertidumbre sobre la estabilidad parlamentaria y la capacidad de gobernar con mayoría, imprescindible para la aprobación de políticas y legislaciones clave.

Desde Moncloa reconocen que los próximos meses estarán marcados por la incertidumbre, tanto en el ámbito parlamentario como en el día a día del Ejecutivo. Además, advierten que el 'caso Koldo' aún tiene recorrido y podrían surgir nuevas implicaciones que afecten aún más a la política española.

A esto se suma que la relación con sus socios parlamentarios no atraviesa el mejor momento. Pese a ello, aseguran que no tienen intención de abandonar la gestión y confían en que después de verano confían en seguir manteniéndose.

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, resalta que a pesar de las dificultades y las críticas, el balance del Gobierno es positivo. "42 leyes y decretos", destacaba, las que han sido aprobados en estos dos años y medio.

Por su parte, Óscar Puente, ministro de Transportes, afirma que "no hay ningún obstáculo para no agotar el mandato" y fija como horizonte el año 2027, momento en el que, según él, concluirá esta legislatura. "Otra cosa es que vaya a ser un mandato más o menos fértil en lo legislativo", añade López, reconociendo, no obstante, la fragilidad parlamentaria que atraviesa el Ejecutivo.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, pone el foco en la visión transformadora del Ejecutivo: "Este Gobierno tiene un proyecto de transformación para España". Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, subraya la importancia del diálogo y las alianzas para sostenerse, ya que "las mayorías hay que construirlas, hay que negociarlas", destacó, subrayando la necesidad de seguir trabajando con los socios parlamentarios para mantener apoyos.

Asímismo, el Gobierno ya anuncia que el inicio del próximo curso político estará marcado por el diálogo y las propuestas. Patxi López avanza que "vamos a iniciar el curso con fuerza, firmeza y muchas propuestas".

Sin embargo, la realidad es que hasta ahora no se han presentado ni aprobado los Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo, una asignatura pendiente para el Ejecutivo que tendrá que afrontar de cara a un nuevo curso en 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.