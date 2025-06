Feijóo califica como "vertedero televisado, cutre y sórdido" lo ocurrido durante la comparecencia de Leire Díez

Alberto Núñez Feijóo no ha tardado en reaccionar a la accidentada rueda de prensa de Leire Díez. El líder del Partido Popular ha aprovechado un acto público al que asistía para pronunciarse al respecto y dejar un nuevo recado a la gestión del PSOE y de Pedro Sánchez.

Feijóo ha calificado como "vertedero televisado, cutre y sórdido" lo ocurrido durante la rueda de prensa de Díez, que ha tenido un final accidentado con la presencia de Víctor de Aldama y su encontronazo con Javier Pérez Dolset.

La todavía militante socialista ha ofrecido una rueda de prensa para aclarar sus audios filtrados sobre la UCO. Díez ha negado que trabajara para el PSOE, asegurando que esos audios formaban parte de un trabajo periodístico que estaba llevando a cabo de forma independiente.

"No soy ni fontanera ni cobarde", ha dicho Leire Díez, quien posteriormente ha acudido a denunciar a Víctor de Aldama por "amenazas, intento de agresión y acoso".

"No es una anécdota, no hay que tomárselo a broma"

Feijóo ha afirmado que "esta degradación ya es historia en la trayectoria política del presidente Sánchez". "Lo de hoy no es una anécdota. Lo que ha pasado esta mañana en Madrid no es, ni siquiera, un circo, por más que lo parezca, no hay que tomárselo a broma", ha señalado el líder de la oposición.

Para Feijóo, lo ocurrido es "una señal más de que el Partido Socialista se encuentra en caída libre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com