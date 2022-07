Feijóo acusa a Pedro Sánchez de haberse "podemizado" para resistir en la Moncloa

Durante el día de ayer, en el Debate sobre el Estado de la Nación, Pedro Sánchez anunció varias medidas que no pasaron desapercibidas. Las más llamativas, la bonificación al 100% de los abonos de Renfe para trenes de media distancia y cercanías o los impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas y entidades financieras.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no pudo intervenir en el debate. En su caso, lo hizo la 'número 2' del partido y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra. Sin embargo, hoy, el dirigente del Partido Popular se ha pronunciado sobre la jornada vivida ayer.

La inflación

El presidente del PP, en una entrevista a 'Onda Cero', ha asegurado que el Gobierno está llevando a cabo una "pésima política económica" frente al aumento de la inflación provocado por la Guerra en Ucrania. Feijóo ha querido resaltar la situación económica del país antes del inicio de la invasión rusa: "Llegamos con una inflación muy alta a la guerra y la pésima política la aumenta", ha asegurado.

Además, ha cargado contra Sánchez asegurando que España es el país de toda la Unión Europea que peor lo ha hecho. "Somos el segundo país con más paro de Europa y somos el país que peor lo ha hecho desde el punto de vista económico. Somos el único que no ha recuperado aún su PIB".

Con respecto a las cifras de paro, las mejores en 14 años, ha puesto en duda la forma de computarlas. Ha criticado, además, que no se puede presumir de cifras cuando "somos el país con más paro juvenil y femenino. Deberíamos ser más modestos".

Impuestos extraordinarios

Con respecto al anuncio ayer de un impuesto a las grandes energéticas o entidades financieras, Feijóo también se ha pronunciado. Ha querido destacar que quien más se está beneficiando de los ingresos es el Estado. "Ayer por fin reconoció el presidente que llevamos ingresados 15.000 millones más en estos 5 meses", ha explicado, al mismo tiempo que ha criticado que no se anuncie una bajada de impuestos a las rentas más bajas. "El objetivo del Gobierno no es bajar los impuestos a los que menos tienen, sino recaudar más y ver después que hacen con el dinero".

Ha señalado, además, que el ejecutivo de Sánchez está construyendo un relato muy populista y ha preguntado a los miembros del Gobierno si tienen la seguridad de que esa subida de impuestos no va a repercutir en los ciudadanos con "más comisiones en los bancos, en menos intereses para los ahorradores o más intereses para los créditos".

"Lo que tenemos que tener absolutamente blindado es que esto no lo van a pagar los ciudadanos y que no van a reducirse las inversiones. Si no, estaremos pagando los de siempre y frenando la economía", ha sentenciado.

"Podemización" en el Gobierno

Muchos analistas aseguran que Sánchez se ha "podemizado". Ante esa pregunta, Feijóo ha sido tajante. "No tenga usted ninguna duda. La podemización del señor presidente ha sido completa. Le ha comprado todas las propuestas a Podemos".

Y ha asegurado que el presidente del Gobierno podría haber optado por parecerse "al Pablo Iglesias del partido socialista, no al de Podemos".

Además, el expresidente gallego ha afirmado que "la política territorial la marca ERC, la de memoria democrática, Bildu y la económica, Podemos".

Bonificación de los abonos de Renfe

Otra de las medidas anunciadas ayer por el presidente en el Debate sobre el Estado de la Nación fue la bonificación del 100% de los abonos de Renfe para los viajes en cercanías y trenes de media distancia. Esto se traduce en que, de septiembre a diciembre, todos los viajes serán completamente gratuitos.

Ante esto, Feijóo ha pedido primero conocer bien la medida, antes de valorarla. "El decreto del mes de junio del Gobierno hablaba de un 50% de bonificación. Ayer, anunció un 100% y que entrará en septiembre. Es difícil tomarse en serio a un Gobierno cuando cambia una medida en dos semanas", ha asegurado. "Vamos a ver cuáles son las condiciones".

La polémica de las becas en la CAM

En esta entrevista, Feijóo también se ha pronunciado sobre la polémica en la que se vio envuelta la semana pasada el Gobierno de la Comunidad de Madrid: las becas para "familias de rentas medias".

Feijóo ha asegurado que lo que más le preocupa es que "se dé becas a todas las rentas bajas y que estén garantizadas", añadiendo que es un principio "básico y fundamental".

No obstante, ha reconocido que se trata de una discusión "perfectamente razonable": "lo que no podemos discutir es que todas las rentas bajas deben tener becas y esto en la Comunidad de Madrid está asegurado", al mismo tiempo que ha asegurado que la discusión no es si bajan las becas a las rentas bajas, sino "si vamos garantizándolas a las bajas incrementando hacia otras rentas que pueden ser más altas o medias".