Fariñas dice que si muere será responsabilidad de los hermanos Castro

"Consciente estoy de mi próximo fallecimiento y lo considero un honor pues trato de salvarle la vida a los 25 presos políticos" manifestó Fariñas en un mensaje que trasmitió telefónicamente a su portavoz, Licet Zamora, desde el hospital donde está ingresado en Santa Clara.

Zamora dijo a Efe que ese mensaje es una respuesta a la entrevista difundida en medios oficiales de la isla el pasado fin de semana sobre el estado de salud del disidente.

"Los únicos responsables de mi futuro deceso son los hermanos Fidel y Raúl Castro. Confío en el equipo médico y paramédico que me atiende. Es por eso que he rechazado las diferentes ofertas que me han hecho para irme a tratar a otros países", dijo el psicólogo y periodista independiente de 48 años.

Fariñas se encuentra en estado crítico al complicarse su salud en la semana pasada con una trombosis yugular, si bien no ha empeorado en los últimos días.

El disidente inició su huelga de hambre tras la muerte del preso político Orlando Zapata para exigir la libertad de 26 opositores encarcelados enfermos.

Tras el diálogo abierto entre la Iglesia católica y el Gobierno cubano sobre los presos políticos, Fariñas dijo estar dispuesto a abandonar su protesta si se excarcelaban a los diez o doce más enfermos y había compromisos para liberar al resto.

Resultado de esas conversaciones ha sido la excarcelación del opositor Ariel Sigler, gravemente enfermo, y el traslado de doce presos a penales de sus provincias de residencia.

El portavoz de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, dijo hoy a Efe que entre 30 y 40 presos, la mayoría de conciencia pero también algunos comunes, han sido entrevistados en los últimos días por funcionarios de las cárceles donde se encuentran y preguntados por sus planes en el caso de ser liberados.

Preguntado si estas entrevistas podría ser un indicio de próximas excarcelaciones, Elizardo Sánchez se mostró cauteloso y comentó que "puede significar mucho o nada (...) En Cuba, en un minuto, una apariencia puede quedar en agua de borrajas".