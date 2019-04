El Gobierno replica a FAES que el diálogo con Cataluña es clave en esta legislatura y se va a mantener

La nueva política de gestos del gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña no gusta a José María Aznar. Y en la fundación FAES que dirige no se cortan en censurarla. En un artículo cargan abiertamente contra la vicepresidenta por "asumir el relato de sus adversarios" al admitir que podían haber acordado con los socialistas la política hacia Cataluña y quizá no recurrir la reforma del estatuto. Para FAES esto es acomplejarse ante la izquierda y seguir los postulados de los socialistas.

Los nuevos dirigentes populares han sido los más críticos con la fundación. El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo dice que "es una opinión más de una fundación que ya no pertenece al partido, por lo tanto se respeta aunque no se comparta. Otra vicesecretaria, la catalana Andrea Levy, cree que lo importante es estar en diálogo con la sociedad catalana. Y Pablo Casado prefiere dedicarse a lo importante, los presupuestos.

El único que se muestra comprensivo es el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando: "Quizá tenga razón en algunas cosas".

El Gobierno anuncia que mantendrá su estrategia. Lo expresa el ministro de Justicia, Rafael Catalá: "El diálogo con Cataluña es clave en esta legislatura y en eso tenemos que construir y avanzar". Otros, como Montoro, han preferido no entrar en la polémica. Tampoco Rajoy: "Nada que decir".

Una nueva fricción que evidencia el distanciamiento entre el presidente de Honor, Aznar, y el actual Partido Popular.