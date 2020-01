Exteriores supo del viaje de Delcy Rodríguez cuando ya estaba volando hacia España

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación tuvo confirmación del viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el domingo 19 de enero sobre las 20 horas, es decir, unas cuatro horas antes de que Rodríguez aterrizase en Madrid. La información llegó de la Embajada venezolana en Madrid a Protocolo de Exteriores y la respuesta del Ministerio fue avisar de que la vicepresidenta debía finalizar su escala en Barajas en cuanto fuera posible. Rodríguez es uno de los dirigentes venezolanos que tienen prohibida la entrada y el tránsito en la UE como consecuencia de las sanciones adoptadas por los Gobiernos a los considerados responsables de la represión de Derechos Humanos en el país.

España desconocía el plan de viaje de la número dos de Maduro

Exteriores informó al Ministerio de Interior "en cuanto se tuvo la sospecha de que Rodríguez podía venir en un avión con rumbo a España, en la tarde del domingo 19", y éste desplegó un dispositivo preventivo en el aeropuerto. Sin embargo, el Departamento que dirige Arancha González no informó a las instituciones europeas "porque no era necesario", ya que la aplicación de las sanciones es una competencia nacional, de cada Estado miembro. Así, las fuentes señalan que ninguna institución u organismo europeo responsable en materia de sanciones ha pedido explicaciones a España por el suceso. Tanto la Comisión Europea como el Consejo insistieron también en que el asunto es una responsabilidad nacional y no hubo petición de explicaciones alguna. No obstante, sí que se han "interesado" por el suceso diplomáticos de Estados Unidos y también de otros países, dada la repercusión mediática del suceso, argumentan en Exteriores. El pasado viernes, dos altos responsables del Departamento de Estado norteamericano mostraron públicamente su malestar tras conocerse que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se había visto con Delcy Rodríguez a bordo de su avión. Sin embargo, Abalos fue poco después respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que subrayó que había evitado una crisis diplomática. Según explica Exteriores, Abalos evitó una crisis con el actual gobierno en el poder en Venezuela, dado que España desconocía el plan de viaje de Delcy Rodríguez, "al asegurarse de que no tenía intención de entrar en el país y advertirle personalmente" que no podía ingresar en España "aunque fuese por motivos de escala". El Departamento recuerda que España tiene múltiples intereses en Venezuela, empezando por los cerca de 200.000 españoles que viven allí.

Noche en Barajas y traslado a otra terminal

El polémico paso por el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana sigue rodeado de contradicciones y de incógnitas. Entre los nuevos detalles está que pasó la noche en una sala de la terminal privada del aeropuerto. Su vuelo era con un avión privado, no de linea comercial. Es la antigua sala de autoridades, destinada a personalidades que pasan por nuestro país. Allí estuvo custodiada en todo momento por varios policías. Después se trasladó a la otra terminal, la T4, en furgonetas de la propia terminal privada del aeropuerto. Desde allí voló a Doha, aunque en un principio se había dicho que su destino era Turquía.