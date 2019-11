Exministros y diputados constituyentes piden un pacto para fortalecer la unidad y que no dependa de ERC

El exvicepresidente socialista Alfonso Guerra, el exministro del PP José Manuel García-Margallo, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros exministros y exparlamentarios de las Cortes Constituyentes han suscrito un manifiesto en el que muestran su "honda" preocupación por la situación política actual y reclaman un gran acuerdo entre constitucionalistas y un Gobierno que no dependa de partidos que "no aceptan la Constitución o quieren abolirla por procedimientos ilegales o ilegítimos".

Los firmantes alertan de la "inquietante bipolarización ideológica" y subrayan que el interés superior de España debe estar "por encima de cualquier otra consideración". En este sentido, recuerdan cómo fue posible la Constitución de 1978, para cuyo acuerdo fueron necesarias "altura de miras, renuncia y capacidad para alcanzar los compromisos necesarios". "No debemos poner en peligro los grandes beneficios que el pacto constitucional nos ha proporcionado en estos 40 años", alertan. En ese sentido, llaman a "un nuevo acuerdo para fortalecer la unidad de la nación y la convivencia democrática dentro de la Constitución, con los valores sobre la que ésta se asienta: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Los parlamentarios constituyentes sostienen que ese "gran" acuerdo al que llaman sólo será posible "mediante la formación de un Gobierno con amplio respaldo parlamentario y firmemente fundamentado" en la Carta Magna.

Pacto entre constitucionalistas

Así, el manifiesto llama a "dejar de lado" las discrepancias e intereses, "con la convicción de que es más lo que nos une y mucho lo que nos jugamos los españoles". Asimismo, aconsejan promover un programa centrado en fortalecer el Estado social y democrático de derecho para garantizar "mejor" la unidad de España y la convivencia. Un programa, prosigue el texto, comprometido en "afrontar debidamente el horizonte económico", en "cooperar activamente" en el impulso que necesita la UE y en adoptar las medidas de carácter social que la sociedad española reclama. "Este acuerdo debería estar abierto a los grupos políticos que tuvieran la sincera voluntad de cooperar con él", añade. Los autores de este manifiesto consideran "indispensable" que el Gobierno que se forme promueva "un gran pacto" con los agentes sociales, como con "tan positivos resultados" se hizo en la Transición. Además, defienden que la resolución de los conflictos que hoy amenazan la convivencia en algunos territorios de España sólo se puede lograr mediante "el pacto de partidos que aceptan el marco constitucional y el respeto al imperio de la ley y del derecho". Los firmantes concluyen este documento haciendo un llamamiento "respetuoso" a los diputados y senadores de la próxima legislatura, que dará comienzo el 3 de diciembre, para que el futuro Gobierno pueda ejercer plenamente sus funciones "dentro de la Constitución, sin depender de grupos políticos que no la acepten o quieren abolirla por procedimientos ilegales o ilegítimos".

Los que firman

En la relación de firmantes figuran el socialista Alfonso Guerra, el 'popular' José Manuel García Margallo y exministros de la Transición como Marcelino Oreja Aguirre, Rodolfo Marín Villa y Jesús Sancho Rof, de UCD; y Enrique Múgica, Javier Sáenz Cosculluela y Virgilio Zapatero, del PSOE. En total son casi medio centenar de parlamentarios de las Cortes Constituyentes entre los que también aparecen el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE); el ex secretario general de UGT Nicolás Redondo; el expresidente del Congreso Landelino Lavilla (UCD); el ex fiscal general Leopoldo Torres, socialista; los fundadores de IU Ramón Tamames (en su día del PCE) y Alonso Puerta (PASOC); la ex Defensora del Pueblo Soledad Becerril (UCD, PP); el expresidente del Tribunal de Cuentas Manuel Núñez (UCD); y el exalcalde socialista de A Coruña Francisco Vázquez.