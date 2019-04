La exconsellera Ponsatí abandona Bélgica y se reincorpora a la Universidad de Saint Andrews en Reino Unido

La exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí ha anunciado este sábado que ha abandonado Bélgica y se ha reincorporado a la Universidad de Saint Andrews, situada en Escocia (Reino Unido).

"El exilio catalán llega al Reino Unido: disfrutando de mi libertad de movimientos como ciudadana europea, esta semana me he reincorporado a la Universidad de St. Andrews", ha explicado en una publicación en su cuenta de Twitter.

Ponsatí fue una de los miembros del Govern de la Generalitat que fueron a Bélgica después de la proclamación de la República catalana del 27 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que la cesaba como consellera.

Varios exconsejeros del gobierno de la Generalitat han deseado suerte a la exconsellera de Enseñanza y le han agradecido su dedicación durante el tiempo que ocupó el cargo. A través de su cuenta de Twitter, Toni Comín, que se encuentra actualmente en Bruselas, ha agradecido a Ponsatí su "lucidez" y su "integridad", y ha considerado "una suerte haber compartido gobierno. Seguimos juntos!", ha enfatizado.

Jordi Turull ha considerado que la Ponsetí se encuentra ahora "en un lugar donde antes que nada son demócratas y donde las reivindicaciones políticas se arreglan políticamente. Un lugar donde no tienen ningún miedo a resolver en las urnas las decisiones más trascendentes". Josep Rull, también a través de Twitter, ha deseado que Ponsatí "disfrute de la libertad de un Estado, donde sería inconcebible encarcelar y perseguir a nadie por sus ideas, un Estado donde ante la reivindicación legítima de un referéndum en Escocia, lo pacta en vez de reprimirlo".

Otra exconsejera, Dolors Bassa, ha escrito en la misma red social: "Adelante consellera Clara Ponsatí. Cuando tenga el pasaporte vendré a verte!".

En declaraciones a Vilaweb, Ponsatí ha señalado que al optar por regresar Gran Bretaña, "de acuerdo con el president Puigdemont, he presentado la renuncia como consellera de Enseñanza", aunque ha asegurado que sigue "comprometida con la causa de la independencia y seguiré trabajando por ella desde el Reino Unido". Ha indicado que sus compañeros de la Universidad de Saint Andrews "están muy contentos de que hay vuelto y me preguntan cuándo iré a Barcelona", a lo que les responde que no sabe cuándo podrá volver.

"Están muy sorprendidos de que haya una orden de detención contra mí en Barcelona porque en ni en Inglaterra ni en Escocia, que tienen sistemas judiciales diferentes e independientes, existen ni el delito de rebelión ni el de secesión", ha explicado Ponsatí, que ha reiterado que sus compañeros de universidad "están atónitos de que se me esté persiguiendo". "Lo que es seguro es que puedo ser una voz visible de la causa de la independencia de Cataluña en el Reino Unido, y estoy en disposición de hacerlo", ha continuado.