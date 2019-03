Los militares dejan el traje y entran de lleno en la política. El partido que más incorporaciones presenta es Vox, pero no es el único. Este miércoles han anunciado la incorporación de dos militares más a sus listas, además de los cuatro que ya presentó el lunes.

El gobierno critica que dos de estas incorporaciones de Abascal suscribieran un manifiesto a favor de Franco. "La derecha esta llena de siglas pero no es mas que una sola, la de los coroneles y el pensamiento único", ha explicado Isabel Celaá.

Pero no es la primera vez que ocurre. En 2015, Podemos incorporó a José Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa. No consiguió escaño entonces y ahora no concurre a estas elecciones. Quien sí consiguió escaño fue Zaida Cantera, ex comandante del Ejército de Tierra que vuelve a repetir en las listas del PSOE.

