Esteban, tras el acuerdo sobre los Presupuestos: "No es cierto que haya una mayoría estable en el Parlamento"

Aitor Esteban ha explicado durante una entrevista en Espejo Público que ha cambiado la actitud del Gobierno en los últimos meses, "pero eso no quiere decir que el Gobierno tenga una mayoría estable para todos los asuntos que se puedan dilucidar en la Cámara". Así, ha subrayado que su acuerdo corresponde únicamente a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y no es cierto que se pueda hacer un paralelismo con otros asuntos. Del mismo modo, considera que los Presupuestos son un mensaje positivo hacia la economía europea y hacia la Unión Europea.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados ha querido dejar claro que su acuerdo beneficia también a otras regiones, no sólo al País Vasco, como puede ser el aumento de inversión en el eje del Atlántico. En cuanto a si esta negociación se extenderá a los presupuestos de 2018, ha matizado que desde su partido nunca dan el primer paso, dejando la pelota sobre el tejado de Mariano Rajoy.

"No puede ser que las decisiones políticas tengan que pasar por el filtro de todas las asociaciones de víctimas"

En cuanto al posible acercamiento de presos de ETA, el político vasco ha enfatizado que no ha habido ninguna modificación ni novedad y lo ha vuelto a desligar de las negociaciones sobre el Presupuesto, aunque mantiene que este acercamiento "sería conveniente". "No puede ser que las decisiones políticas tengan que pasar por el filtro de todas las asociaciones de víctimas", ha expresado el mandatario, ya que entiende que "no sería responsable por parte del Gobierno ni sería bueno para la política".

"Oír lo que piensa la sociedad catalana nunca puede ser ni malo para la democracia ni malo para encontrar una posible solución", ha señalado Estaban en referencia a la situación en Cataluña, y considera que "es una encerrona" que Carles Puigdemont tenga que ir al Congreso a defender su propuesta porque, en su opinión, es convertir el asunto en un "espectáculo". A su juicio, no obstante, sí que hay una mayoría de catalanes que les gustaría que se reconociera que Cataluña es una nación y la sociedad está diferenciada aunque no se independice.

Además, pide que el reconocimiento nacional de Euskadi y Cataluña que, a su juicio, sería importante, debería tener efectos jurídicos.