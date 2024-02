Este es el papel de Víctor de Aldama en el caso Koldo

El empresario Víctor de Aldama es una de las tres patas sobre las que se vertebra el caso Koldo. Es el presidente del Zamora C.F. El empresario es clave en la presunta trama, como el exasesor de José Luis Ábalos y el presunto cerebro Juan Carlos Cueto. El hermano de Aldama fue también escolta del exministro de Transportes. Según la Guardia Civil, este empresario firmó un contrato de 5 millones de euros con Air Europa por "mediar" ante el Gobierno de Venezuela, para recuperar una deuda. La compañía niega que le pagaran ese dinero.

Venezuela debía a Air Europa 176 millones de euros y contrataron a Víctor de Aldama. Le comisionaron para cobrar la deuda a título particular, sin poder utilizar el nombre de la compañía, y por ello le pagarían 5 millones de dólares. Esa cantidad está escrita a mano en el contrato. Al final no los cobró porque no consiguió el objetivo.

Aldama es uno de los cabecillas, fue el intermediario, conseguidor y supuesto comisionista. Habría sido la persona que puso en contacto a Koldo García y Juan Carlos Cueto. Según el sumario este era su rol: encargado de suministrar el contacto con las empresas proveedoras de mascarillas. Además tenía línea directa con el Ministerio. "Por cierto, dile que tiene que tocar el precio a la baja que lo hablo con el ministerio", es uno de los mensajes por correo que envió.

Incrementó sus ingresos de la noche a la mañana

Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil está clara la relación de Víctor de Aldama con Ábalos tras una foto del exministro con la camiseta del Zamora. "Evidencia que la relación del Sr. de Aldama con el círculo del Ministerio (...) pudiera ser suficientemente cercana. Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL están en el punto de mira: a través de ellas, Aldama se habría llevado el 13% de de los contratos públicos, 6.676.046 de euros.

De la noche a la mañana sus ingresos se dispararon y su nivel de vida. En el verano de 2020, el de la pandemia, se compró varios coches de lujo de alta gama. En un porsche y un ferrari se dejó más de 400.000 euros. Él y sus socios crearon un entramado empresarial en Portugal para esconder supuestamente sus bienes de la Hacienda española.

