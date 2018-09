Espinar: "La ministra de Justicia no puede ser una persona íntimamente relacionada con las cloacas del Estado"

El secretario general de Podemos en Madrid, y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, ha explicado que piden la dimisión de Dolores Delgado porque "la ministra de Justicia no puede ser una persona íntimamente relacionada con las cloacas del Estado", en referencia a José Villarejo. "No sé si hay por medio algún tipo de irregularidad, pero cuando Villarejo está por medio no suele ser para hacer el bien", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Espinar considera que Delgado "debe dimitir" y, si no lo hace, "Pedro Sánchez la deberá apartar". "Si la ministra dimite y Villarejo desaparece de la estructura de poder en España, gana la democracia", ha apuntado.

"Cuando hablamos de cloacas del Estado, estamos hablando de una política orquestada desde el Estado y desde el Ministerio del Interior en la que se han estado cometiendo sistemáticamente irregularidades y se han estado ejerciendo prácticas que estaban fuera de la legalidad", ha explicado. El portavoz de Podemos en el Senado recalca que "Sánchez se tiene que comprometer a acabar con esa práctica, que tiene que ver con el comisario Villarejo".