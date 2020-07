Esperanza Aguirre: "Ni me he muerto ni me he retirado de la política"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que a pesar de que ha dejado la Presidencia de la Comunidad de Madrid hace casi un mes, no se ha muerto ni tampoco se ha retirado de la política.



A su llegada a un acto de entrega de carnés a nuevos afiliados celebrado en Villaviciosa de Odón, Aguirre ha sido aclamada por decenas de simpatizantes que le esperaban a las puertas del centro donde se organizaba el encuentro.



A la petición de uno de ellos que seriamente le ha pedido que no deje el partido, la presidenta de la formación madrileña le ha respondido con una sonrisa: "¿No me ves aquí? Ni me he muerto ni me retirado de la política".