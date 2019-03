Esperanza Aguirre: "No estoy en política para conseguir cargos"

Esperanza Aguirre no ha querido desvelar sus intereses a la alcaldía de Madrid. Asegura que su futuro político "está en manos de la Providencia" y ante una supuesta llamada de Mariano Rajoy para ocupar el cargo no sabe cómo reaccionaría. Aunque ha matizado que "para cualquier persona sería un honor ser alcalde de su pueblo"."Es muy difícil ser acaldesa de Madrid y más si te dejan una deuda de 7.500 millones de euros", añade Aguirre.



En el programa Espejo Público Aguirre ha valorado como "muy buena" la gestión de Ana Botella al frente de la alcaldía, a la vez que la ha defendido como una figira "importantísima" para el PP en los últimos años.



Sitúa al Comité electoral regional como el organismo competente para designar al futuro candidato a la alcaldía. "No vale con dar un paso al frente, es el comité quien debe designarlo", asegura. Sobre su papel en el PP destaca que hace años se alejó de la primera fila política aunque su intención nunca ha sido dejarla. No responde a futuribles sobre los candidatos a la alcaldía y destaca que nunca ha hecho estrategias para conseguir cargos y así no le ha ido mal.

Emilio Botín, referente del crecimiento de España

Amiga y compañera de partidos de golf con el presidente del Banco Santander Emilio Botín; fallecido este miércoles a los 79 años, Esperanza Aguirre sostiene que Botín fue el gran impulsor de la entidad financiera. "Cuando su padre presidía la entidad era un banco pequeñito y provincial pero desde que Emilio empezó a tomar las riendas se consolidó como el banco más importante de España y poco a poco se fue expandiendo al extranjero", ha recordado.