Errejón, sobre el borrador de acuerdo difundido por Bescansa: "Es delirante, me parece inaceptable en todo punto"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, considera "delirante", "inaceptable" y "extremadamente grave" la propuesta de acuerdo que este miércoles ha difundido "por error" la diputada Carolina Bescansa para sellar una alianza con vistas a desbancar al secretario general, Pablo Iglesias.

"He conocido hoy el documento del que no tenía la menor constancia y que me parece inaceptable en todo punto", ha sentenciado en declaraciones a los periodistas el diputado madrileño, que está negociando con el resto de corrientes del partido una candidatura para las elecciones autonómicas de Madrid de 2019.

Errejón ha reconocido que le ofreció a Bescansa formar parte de su candidatura, pero nunca como parte de un pacto que fuera más allá de la Comunidad de Madrid. "Es un documento delirante de todo punto de vista rechazable que no rema para construir una candidatura con todos los compañeros", ha criticado.