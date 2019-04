Errejón, sobre Irán: "Ni Podemos ni sus trabajadores tienen la menor relación con otro país"

Íñigo Errejón, número 2 de Podemos, ha defendido durante una entrevista en Espejo Público que se han dicho "muchísimas cosas" sobre su partido en relación con su financiación y "con el tiempo se han quedado en nada".

En su opinión, lo mismo sucederá con las nuevas informaciones que relacionan a la formación con el régimen iraní. En este sentido, se ha mostrado tajante y ha señalado que "ni Podemos ni sus trabajadores tienen la menor relación con otro país". Así, ha aclarado que contrataban una productora que, a su vez, contrataba a otra persona o entidad, pero que eso no implica nada más allá porque, en caso contrario, "sería ilegal".

Además, ha recordado que todas las cuentas del partido están entregadas al Tribunal de Cuentas, se pueden ver en la página web de Podemos y hay una auditoría externa.

"Sánchez quiere una solución a la portuguesa pero en vez de hablar con nadie se va a Portugal"

Abiertos al PSOE

A pesar de que Podemos no está de acuerdo con que el PSOE haya "regalado" al "PP más Ciudadanos" la mesa del Congreso de los Diputados, Errejón considera que es "legítimo que lo haga" por lo que la formación morada sigue dispuesta a hablar "con todo el mundo de cualquier cosa", aunque no de "llegar a cualquier acuerdo".

No obstante, ha lamentado que los socialistas no les han mandado propuestas y que "Sánchez quiere una solución a la portuguesa pero en vez de hablar con nadie se va a Portugal". Por ejemplo, Errejón ha señalado que han pedido "compromisos concretos" contra las puertas giratorias y la corrupción, pero no han obtenido respuesta.

Del mismo modo, el representante de Podemos ha afirmado que se ha visto al PSOE "moverse" gracias a su partido porque "adopta posiciones que no adoptaría si no hubiera 69 diputados del cambio".

Decisión socialista en el Senado

En cuanto a la decisión socialista en el Senado, Errejón ha explicado que "no valen los dobles discursos". A su juicio, parece como si los socialistas "desearan que sus interlocutores catalanes siguieran siendo los mismos".

Respeto a los diputados de Podemos

En relación a las declaraciones de los últimos días que han tachado a los diputados de Podemos de ser poco higiénicos, Errejón ha apuntado que se trata de un asunto "serio" porque "son representantes de la soberanía popular" y porque "hace falta una cultura democrática para los que monopolizaban los sillones". Así, ha reiterado que las personas que opinan de esta manera "se tienen que acostumbrar a que la calle ha cambiado y las instituciones van a ir cambiando poco a poco".