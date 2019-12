El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido a su partido mantenerse "firme y convencido" en el 'no' a Pedro Sánchez, al que ha definido como el "peor socialista de los últimos 40 años" que, además, "amenaza con volar" el sistema constitucional actual. Tras subrayar que se debe "respetar" esta decisión, ha criticado que el foco se ponga en el PP: "Este cínico eclipse moral tiene que llegar ya a su fin". No entra en sus planes la propuesta que ha hecho a Pedro Sánchez Ciudadanos. Sánchez sí está dispuesto a reunirse con Inés Arrimadas.

En declaraciones a los medios a su llegada a la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en Madrid, Pablo Iglesias ha afirmado que para Podemos es "absolutamente fundamental cumplir con los artículos de la Constitución que defienden los derechos sociales", y ha citado, en concreto, el número 47, "que habla del derecho a una vivienda digna y asequible". En esta línea, Iglesias ha reafirmado que "no hay ninguna voluntad de hacer una economía distinta al cumplimiento estricto de los artículos de la Constitución que protegen los derechos sociales", y ha insistido en que la negociación está abierta. Y quiere que se termine antes de Navidades, puesto que es la responsabilidad de los políticos dar una solución.

Esquerra necesita más tiempo

El vicepresidente del Gobierno catalán y coordinador nacional de Esquerra Republicana (ERC), Pere Aragonès, ha asegurado que su partido no tiene prisa en investir presidente al socialista Pedro Sánchez antes de Navidad y ha defendido que es preferible un "buen acuerdo" a un acuerdo "rápido". "A nosotros el tiempo no nos preocupa, sino los contenidos", ha manifestado Aragonés en declaraciones a los periodistas en la conocida como Puerta de los Leones del Congreso, donde ha estado acompañado por los 26 diputados y senadores de ERC elegidos en los comicios generales del pasado 10 de noviembre.

Sus declaraciones contrastan con la opinión del PNV, otro de los posibles socios del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que viene abogando en los últimos días por una sesión de investidura antes de Navidad. Aragonès ha subrayado que el equipo negociador de ERC va a trabajar "en los próximo días y semanas" con "firmeza" y con "voluntad de entendimiento" en pro de un acuerdo "sólido" y "con garantías". "Un buen acuerdo", en definitiva, lo que, a su juicio, "a veces es inviable con que éste sea rápido". En este sentido, el independentista catalán ha insistido en que su partido seguirá insistiendo en cerrar un calendario con el PSOE para abrir una mesa de negociación "política" entre los gobiernos central y catalán en la que las partes puedan plantear todas las propuestas, como la del ejercicio del derecho de autodeterminación que defienden desde Esquerra. "Es la hora de negociar y en las próximas semanas veremos si el PSOE está dispuesto a abrir esta etapa de negociación sincera y honesta con Cataluña para alcanzar una vía de resolución política a un conflicto que es esencialmente político", no competencial, ha puntualizado.

Diferencias con Tardà

En la misma línea se ha expresado el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien ha querido dejar claro que "hoy por hoy Esquerra está en el 'no'" a Sánchez y ha priorizado sellar "un buen acuerdo" a las prisas. "No sería la primera vez que por prisas o presiones externas nos adelantamos a cosas que luego podemos llegar a pagar", ha advertido. Rufián sostiene que el catalán es "un conflicto político de una envergadura enorme" que no se puede cerrar en una sola reunión aunque también ha querido dejar claro que los republicanos catalana tampoco van a "dilatar artificialmente" ninguna negociación. "Pero no nos liguemos a tiempos determinados", ha insistido, en consonancia con la reflexión de Aragonès, con el que el diputado de ERC ha dicho que "siempre" está de acuerdo. Se le ha preguntado si también comparte opinión con su antecesor en el Congreso, Joan Tardà, quien subrayaba la importancia de que haya ya investidura para poder seguir negociando. A este respecto, Rufián se ha limitado a decir que las declaraciones de Tardà son una opinión que "respeta enormemente". También se le ha interrogado sobre si el PSOE le ha trasladado que querrían celebrar la investidura en la semana del 16 de diciembre, pero Rufián ha respondido únicamente que "lo que diga o no diga el PSOE debe quedar en los equipos de trabajo" y que "el ruido, las declaraciones y los tuits son contraproducentes".