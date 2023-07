El entorno de Juan Carlos I desmiente que vaya a instalarse definitivamente en España tras las elecciones generales

"Os dejo hablando y confirmo con el entorno lo que estamos hablando ahora mismo", interrumpía Susanna Griso, móvil en mano, el debate de sus colaboradores sobre el posible regreso de Juan Carlos I a España tras las elecciones generales del 23J, como algunos medios de comunicación han publicado en los últimos días. La presentadora ha recibido una llamada que ha acabado con todos los rumores.

"Desmentido rotundo por parte del entorno del rey emérito"

El diario 'El País' contaba este jueves que el emérito tendría pensado volver a España en caso de que Núñez Feijóo ganase las elecciones generales. Sin embargo, Susanna Griso ha recibido una llamada en pleno directo tras la que ha desmentido dicha información. "Desmentido rotundo por parte del entorno del rey emérito", comenzaba contando la presentadora del programa tras su conversación detrás de las cámaras. "En ningún caso va a volver a España, en ningún caso se plantea fijar su residencia en España", ha explicado.

Una de las grandes incógnitas que han surgido desde que el emérito trasladara su residencia a Abu Dabi es la de si tiene pensado regresar a nuestro país. Susanna Griso también ha hablado de esto: "va a volver cuando pasen las elecciones para participar en regatas en Sanxenxo, tal y como estaba previsto de antemano, pero desmienten tajantemente esta información que da 'El País' y, no solo eso, lo han puesto ya en conocimiento del abogado para que hable con todas las agencias para llevar a cabo ese desmentido rotundo".

Sánchez se mostraba sorprendido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba "sorprendido" este jueves a primera hora ante la noticia de la posible vuelta a España del rey emérito, Juan Carlos I, ante lo que ha asegurado que era tarea de la Casa Real "aclarar" la situación. "Yo he sido siempre muy respetuoso, en circunstancias muy difíciles, por cierto, con la Jefatura del Estado y, por tanto, corresponde a ellos aclarar esta cuestión, no a mí", ha puntualizado en una entrevista.

Preguntado sobre si su Gobierno ha impedido a Juan Carlos I instalarse en España de forma definitiva tras su marcha a Emiratos Árabes en agosto de 2020, Pedro Sánchez ha respondido mostrando su asombro por la noticia, tras lo que ha reivindicado tener una "relación extraordinaria" con el actual Rey, Felipe VI.

"Me parece que no me corresponde decir nada a este respecto. En fin, este tipo de cuestiones quien tiene que responderlas, como comprenderá, no soy yo", ha sentenciado.