La enseñanza será bilingüe en Cataluña si lo pide algún alumno

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado en diez autos judiciales que la administración catalana deberá impartir enseñanza bilingüe -en castellano y catalán- en los centros escolares donde alguna de las familias así lo habían solicitado.

Según informa la asociación Convivencia Cívica en un comunicado, el TSJC ha corroborado las medidas cautelares explicitadas en diferentes autos de los meses de enero y febrero de este año sobre la lengua vehicular en la escuela.

Esta entidad, que ha asesorado a los padres que presentaron las reclamaciones para que sus hijos recibieran la enseñanza en castellano y catalán, considera que se trata "de una victoria del bilingüismo y del sentido común".

A la vista de estos autos, la conselleria de Enseñanza deberá introducir un modelo de enseñanza bilingüe en determinadas clases de diez centros escolares catalanes a los que acuden los hijos de los progenitores que solicitaron enseñanza bilingüe. En total, son cinco colegios de la provincia de Barcelona, tres de la de Tarragona y dos más en la de Girona, indica Convivencia Cívica.

El tribunal establece en los autos que hay "padres que puedan querer y desear que el modelo lingüístico actual (de la inmersión) no se modifique. Ahora bien, ello no es óbice a lo acordado. Es sabido que el derecho fundamental a la educación (artículo 27 de la Constitución) en su aspecto lingüístico no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales".