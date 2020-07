La enseñanza pública, convocada a la primera huelga de la democracia

La enseñanza pública está convocada hoy a la primera huelga unitaria de la democracia, que afectará a todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad, promovida por los principales sindicatos de la educación pública para protestar contra los recortes del Gobierno.

Así, los principales sindicatos de la educación pública (FETE-UGT, FE-CCOO, ANPE, CSIF y STES) han pedido al millón de empleados de este sector, mayoritariamente al profesorado, que secunden la movilización contra la reducción de un 21% de los presupuestos del Estado de 2012 en educación y el decreto gubernamental de medidas para que, además, las comunidades ahorren en conjunto más de 3.000 millones, según sus necesidades.

No obstante, las organizaciones laborales más representativas de Baleares, País Vasco o La Rioja han optado por no convocar huelga, sino otras movilizaciones. La huelga, apoyada también por los padres de CEAPA, Sindicato de Estudiantes e IU, afectaría a cerca de 7,5 millones de alumnos de centros públicos, de los que 6 millones estudian en las enseñanzas no universitarias.

Según los sindicatos, los centros educativos deben permanecer abiertos y atendidos por al menos parte del personal en virtud de los servicios mínimos. Medidas como el aumento del máximo de alumnos por aula y de las horas lectivas del profesorado supondrán prescindir de miles de docentes interinos y mermar la calidad educativa, según aseguran.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, lo ha negado y ha explicado que son "medidas excepcionales para una situación excepcional", en relación con la obligación de las CCAA de cumplir con la estabilidad presupuestaria. La huelga de hoy se produce tras semanas de movilizaciones y protestas en todo el territorio y como señal de protesta por unos recortes cuyos efectos serán efectivos desde el próximo curso.