La empresaria menorquina Úrsula Mascaró crea 'Balearnia', un lugar donde será necesario "un B1 para comprar sandalias"

Úrsula Mascaró, la empresaria menorquina creadora de las Pretty Ballerinas e impulsora de la plataforma 'Mos movem' contra el decreto del Govern que exige el catalán para trabajar en la sanidad pública en Baleares, ha asegurado que "cada pequeño gran gesto nos ayuda a seguir luchando contra la dictadura lingüística".

"Nosotros no somos catalanes, no porque no queramos, simplemente porque nacimos Menorca y, por lo tanto, somos de la comunidad autónoma de Baleares", ha manifestado. "Somos una sociedad acogedora, consideramos menorquines como iguales a todos los que viven aquí pero nacieron en Asturias, Cataluña, Tabarnia, Perú, Venezuela, Sevilla, Marruecos, Italia, Inglaterra o Francia, a todos los que cuidan y quieren esta preciosa tierra, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra gastronomía, nuestras costumbres", ha añadido.

Mascaró ha indicado que "los pequeños grandes gestos de gente normal que se siente identificada con la plataforma son el oxígeno que necesitamos para seguir adelante".

En clave de humor ha comentado en su Facebook ha anunciado la creación de Balearnia, un lugar fuera del ideario independentista de los 'Países catalanes', donde se necesitará tener "un B1 para comprar sandalias" y un "C1 para comprar zapatos de tacón".

Facebook Ursula Mascaró | Facebook

Añade que todos sus trabajadores, proveedores y clientes tendrán que tener una acreditación de catalán para trabajar "con nosotros" o para comprar zapatos y accesorios. "Para comprar sandalias bastará con un B1. Para zapatos de tacón, un C1. A todos los que tengan el nivel D se les dará un detalle, en plan un bolsito glitter". "Los coordinadores de la plataforma Mos Movem estarán exentos del requisito, pero en dos años sí lo tendrán que acreditar. Su nivel lingüístico tendrá que ser un B2 avanzado", detalla.

"Para hacer trabajo de diseño pediré el D, importantísimo y para trabajar como zapatero, con un C1 ya podrán entrar en la bolsa de trabajo". En la oficina bastará un B1 y las dependientas necesitarán un D, "porque tenemos clientes muy exigentes".

Finalmente aclara que todo se trata de una broma y aclara que :"No hará falta acreditar el catalán, podéis comprar zapatos tranquilamente en catalán, menorquín, inglés, francés y sueco. Feliz día a todos desde Balearnia. Un poquito de humor entre tanta confusión va bien".