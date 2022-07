El email a nombre de San Chin Choon que respalda la versión de Luceño y Medina y los reconoce como agentes de la empresa

El juez encargado de la investigación del 'caso mascarillas', Adolfo Carretero, ha recibido un escrito que procedería supuestamente de San Chin Choon, el empresario malasio responsable de la empresa Leno, proveedora del material sanitario vendido por Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento de Madrid.

Luceño y Medina, agentes de venta de Leno

En el documento, Chin Choon ha dejado constancia de que los dos investigados eran agentes de venta de la compañía Leno y que sin ellos la operación no se habría llevado a cabo: "El precio de los productos habría sido el mismo. No vendes a un precio más alto porque haya agentes. Sin ellos no habría habido operación. En todos los contratos firmados por el comprador se indicaba qué empresa era la fabricante, se enviaban dosieres de la empresa, sus certificados de calidad, autorizaciones y en algunos casos fotos", ha detallado el empresario malasio en su escrito.

Además, según sus palabras, estaba justificado que Luceño cobrase más comisiones porque hizo la mayor parte del trabajo, mientras que Medina, al que nombró agente a petición del propio Luceño, solo se encargó de efectuar las llamadas.

"La operación fue correcta"

Precisamente sobre los precios, el autor del escrito, que dice ser Chin Choon, ha especificado que él mismo fue quien transmitió la cuantía total a Luceño para que él se los comunicara al comprador, y "una vez que aceptó" se firmó el contrato. Tras proceder al primer pago del 50%, el empresario malasio le dijo a Luceño "la comisión que le quedaba". En el correo, el ciudadano malasio ha insistido en que "la operación fue correcta" y se hizo dentro de los márgenes de la legalidad.

La CCI advierte que los contratos eran falsos

Este escrito llega meses después de que la Cámara de Comercio Internacional confirmase que los contratos eran falsos. De acuerdo al organismo, para la operación tanto Medina como Luceño usaron un logotipo de la CCI antiguo. Además, el texto de los contratos por los que obtuvieron comisiones millonarias no correspondía a ningún modelo avalado. "Ese contrato se ha basado en un falso modelo atribuido a la Cámara de Comercio Internacional. Ese falso modelo, con inclusión no autorizada del antiguo logotipo de la Cámara de Comercio Internacional, es un texto que no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC", explicó a finales de abril la CCI.