El Gobierno ve un "paso importante" en el anuncio de los presos de ETA

Blanco se ha expresado así tras la presentación de un proyecto de ADIF en la estación madrileña de Atocha, al ser preguntado por el comunicado en el que el "Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos" (EPPK), que agrupa a los reclusos de ETA, muestra su adhesión al Acuerdo de Gernika, que pide a la organización terrorista un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional".

Tras asegurar que se trata de un comunicado "inédito" porque es la primera vez que se produce por parte presos de ETA, Blanco ha destacado que es un paso importante y relevante, pero que no es el definitivo, ya que no es el que toda la sociedad española deseaba. "El Gobierno entiende que estamos ante un hecho inédito, la primera vez se ha producido por parte de los presos de ETA, pero no es el paso definitivo, el que desea el gobierno y toda sociedad, el que anuncie la desaparición, el final, de la banda terrorista", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo.