Sánchez: "El futuro no está escrito, se escribe con los votos, a la tercera va la vencida"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha conjurado este jueves contra las encuestas que le sitúan en tercera posición y ha arrancado la campaña convencido de que puede ganar las próximas elecciones.

"El futuro no está escrito, depende de nuestro trabajo y se escribe con el poder de los votos", ha dicho. De esta manera, y ante medio millar de militantes y simpatizantes reunidos en la Plaza de Pedro Zerolo en el centro de Madrid, Sánchez ha defendido el cambio está en la mano de los socialistas: "Me dijeron dos veces que no, a la tercera va la vencida", ha remachado.

El líder del PSOE ha recalcado que si hoy no hay otro gobierno en La Moncloa es porque el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijeron que no. Y, en particular, se ha dirigido al partido morado, que ahora habla de lo que quiere hacer, recalcando que muchas de esas propuestas podrían estar ya en marcha si le hubieran apoyado.

Pero, ha recalcado, en ese momento Iglesias, con quien él se quiso "entender", condicionó su apoyo a tener cuatro grupos parlamentarios, la Vicepresidencia y "el control" de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad", un interés que ha criticado duramente. "Yo no me hice socialista para controlar a los espías", ha dicho.

Sánchez ha recalcado que en esta encuesta no va a hablar "de encuestas ni de sillones" y ha asegurado que sólo quiere ofrecer soluciones a los españoles, convencido de que el PSOE está hoy "en mejores condiciones" de ganar.

Así, ha apelado directamente "con razón y emoción" al votante socialista. "Nunca como antes España necesita el compromiso de los socialistas y los progresistas, si nos unimos, el próximo 26 de junio, si decimos sí al cambio y al PSOE, habrá un cambio, un gobierno y Rajoy será historia", ha afirmado.