Sánchez acusa a Rajoy de "jugar para que el PSOE sea tercero" y dice que no se abstendrá para que gobierne el PP

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de "jugar" para que el PSOE sea la tercera fuerza política en las próximas elecciones y ha asegurado que no se plantea en ningún caso abstenerse para que el PP siga en el poder.

Así lo ha señalado el candidato socialista a las elecciones generales durante un encuentro informativo en el que ha insistido que el PSOE está "en mejores condiciones" para obtener un buen resultado el próximo 26 junio que el pasado 20 de diciembre.

Y ha defendido que es el PP el que intenta que cale la idea del 'sorpasso' de Podemos al PSOE. "Mariano Rajoy ha jugado a que el PSOE sea la tercera fuerza política en este país, juega a eso", ha afirmado, para después apuntar que "el mejor jefe de campaña" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "se llama Rajoy".

Porque, en su opinión, el PP lo que quiere es "que el PSOE deje de ser la alternativa al PP". Y, mientras tanto, ha defendido, Podemos lo que busca es superar a los socialistas.

Además, Sánchez, que ha insistido en que su objetivo es ser la primera fuerza política el 26 de junio, ha asegurado que no se abstendrá para que gobierne el PP si es el partido más votado. "No me lo planteo, lo descarto", ha afirmado.

Eso sí, ha insistido en que cree que el PSOE va a tener un mejor resultado que el pasado 20 de diciembre, aunque las encuestas digan lo contrario. Para ello, ha dicho, se apoya en "la experiencia" que le indica que "los españoles quieren más al PSOE que las empresas demoscópicas".