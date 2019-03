El PP lanza un vídeo advirtiendo de que con las sonrisas de Unidos Podemos la economía se paralizará

El vídeo, titulado 'Sonrisas', se sitúa en un hipotético mes de noviembre de 2016, en una empresa donde todo el mundo sonríe: La joven empleada a la que le comunican que no recibirá el aumento prometido antes del verano y la superior encargada de informarle de que no va a poder dárselo porque "con la nueva situación política todo se ha parado" y "los inversores no atienden las llamadas".

También sonríe un tercer trabajador que entra al despacho para entregar el balance económico de la sociedad del mes de octubre: "Un desastre" dice, sin perder la sonrisa, al igual que la joven trabajadora, pese a decir "pues me deja usted planchada; contaba con ese dinero".

El PP ha explicado que con este vídeo pretende, con un tono amable e irónico, profundizar en "las graves consecuencias" para España "si los extremistas llegan a un acuerdo para gobernar" y "no se encuentra un gobierno moderado que continúe el cambio de tendencia positivo". "Este domingo vota para que todo lo que hemos conseguido no se detenga", finaliza el vídeo.