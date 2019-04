Llamazares: "Espero autocrítica y espero una rectificación que potencie la identidad de IU"

Sin parches ni tiritas, Gaspar Llamazares ha analizado en Espejo Público los resultados de las elecciones generales del 26-J. El tiempo le ha dado la razón, Llamazares fue de los más críticos con la "fusión fría" entre Podemos e Izquierda Unida y tras la prueba de las urnas reitera su postura.

"Yo estaba en contra de ese proceso de fusión fría, porque no fue de confluencia, ya que la confluencia se hace en caliente, con movilización social, con un programa compartido, con coincidencias y con amabilidad y eso no se ha producido", así que el político de IU cree que lo que ha ocurrido es que "Podemos no ha podido movilizar a todo su electorado".

Llamazares considera que esta falta de movilización del partido de Pablo Iglesias se debe a su "mala gestión de las elecciones anteriores. No tuvo verdadera voluntad de cambio de izquierdas, o no se le notó", y por otra parte señala que "IU que podía haber subido en solitario tampoco ha movilizado a todo su electorado, porque hay parte del votante de IU que no se siente identificado con esa fusión fría".

Por estas razones, Llamazares pide "autocrítica y espero una rectificación que potencie la identidad de IU dentro del grupo parlamentario" porque si no, advierte "vamos a dejar huérfana a una parte de la izquierda".

Pese a esto, el análisis del político va más allá y sitúa como principal causa de la pérdida de un millón y medio de votos por parte de la izquierda, incluyendo tanto a Unidos Podemos como al PSOE, al "fracaso de una alternativa de izquierdas en las elecciones del pasado 20-D".

Y, en este punto aunque mantiene que "la responsabilidad fundamental es del PSOE que acordó con la derecha y luego pidió el voto para la izquierda" apunta también a Podemos que "no mostró demasiado compromiso para llegar a un acuerdo de izquierdas".

Sin nombrarlo, Llamazares ha reprochado a Pablo Iglesias que "no se puede ir a una campaña en que empiezas siendo el 15-M y acabas siendo Zapatero, o en que empiezas en la juventud comunista y terminas siendo socialdemócrata".

Sobre la encuesta que Unidos Podemos ha comenzado a realizar para analizar la pérdida de votos ha criticado que "no se puede decir que las encuestas son unos chepos y decir que vamos a hacer una encuesta para ver qué ha pasado en el resultado electoral".