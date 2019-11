En las elecciones generales del 10 de noviembre los los votantes no elegirán al Presidente del Gobierno. A pesar de esta creencia popular, hay que recordar que España es un régimen parlamentario, y por ello, los ciudadanos no eligen al Jefe del poder Ejecutivo, sino a los representantes del poder legislativo, los cuales posteriormente investirán al Presidente. El poder legislativo se enmarca en nuestro país a través de las Cortes Generales: Congreso y Senado.

¿Cuál es la composición del Congreso?

Eles la Cámara Baja de las Cortes. Su composición se regula en el artículo 68 de la Constitución Española, que no estipula el tamaño concreto del Congreso, sino que establece una horquilla entre 300 y 400 miembros. Es la(LOREG) la que establece en. Los miembros serán elegidos por "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto" en las elecciones generales del 10-N.

En 2007 se modificó la LOREG para introducir la composición equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales: en cada lista debe de haber como mínimo un 40% de un género y un 60% del otro. Además se crean las 'listas cremallera', en las que se establece que por cada cinco nombres debe haber tres de un género y dos del otro.

La fórmula electoral para las elecciones generales

La Constitución Española establece que la composición del Congreso debe realizarse mediante criterios de proporcionalidad. La Constitución no dice nada más, es de nuevo la LOREG la que ha regulado la fórmula concreta para el recuento de votos: la Ley D’Hondt. Este método es un sistema electoral de cálculo proporcional, que divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. La Ley D'Hondt establece que hay que dividir el número total de votos que ha recibido un partido por 1, 2, 3, 4 y 5. De todos los resultados obtenidos, los cinco diputados se asignan a las cinco cifras más altas. Además, la Ley D'Hondt tiene un correctivo en cuanto a la proporcionalidad: aquellos partidos que no hayan obtenido un 3% de los votos emitidos en la provincia no se tienen en cuenta.

¿Qué son las circunscripciones?

Es un subconjunto del cuerpo electoral constituido por razón de residencia en un territorio concreto. En España la circunscripción electoral es la provincia. A la circunscripción electoral se le asigna una parte fija de los escaños a repartir y el resto se pueden incrementar teniendo en cuenta el criterio poblacional. La Constitución Española establece dos escaños fijos a cada provincia y los siguientes por cada millón de habitantes en las elecciones generales.