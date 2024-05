¿Qué pasaría ahora si hay bloqueo en Cataluña tras las elecciones del 12M?

Siempre se nos ha dicho que las matemáticas son ciencias exactas, sin embargo, en los últimos años la aritmética de las jornadas electorales viene a contradecir esa máxima. El pasado domingo 12 de mayo las elecciones dibujaron el tablero político que la ciudadanía de la región reclama para los próximos 4 años, pero este mandato del pueblo puede no llegar a materializarse por las interpretaciones de los representantes. ¿Hay entonces riesgo de bloqueo?

Las urnas del 12M proclamaron campeón de las elecciones en Cataluña al PSC, encabezado por Salvador Illa, con 42 escaños. Como segunda fuerza política Junts con 35 representantes, seguido de ERC con 20 diputados, el PP con 15, Vox con 11 , los Comunes con 6, la CUP con 4 y Alianza Catalana con 2.

Las diferentes lecturas del 12M

La lectura de estos comicios apuntan en varias direcciones. Incuestionable es la victoria de Salvador Illa que supera con creces las expectativas de los socialistas y gana 9 representantes con respecto a las elecciones de 2021. Otra interpretación pasa por valorar la caída del independentismo que por primera vez en mucho tiempo no suma para poder seguir con la batuta de mando. Hay una tercera igual de sorprendente que es la del leve viraje de la cámara hacia la derecha, todas las fuerzas de derechas mejoran su resultados excepto Vox que mantiene los mismos representantes pero gana en votos. Y una lectura nacional que es que la ciudadanía catalana ha dado por buenas las políticas de "reconciliación" emprendidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Con todo este batiburrillo de información sobre la mesa parece claro que el sumando principal son los escaños del PSC que suman con ERC y los Comunes los 68 'síes' en los que está fijada la mayoría absoluta del Parlament catalán.

Sin embargo, horas después del batacazo sufrido por los republicanos en esta convocatoria, Pere Aragonés anunció que abandonaba la primera línea de la política y dejando caer que no corresponde a su formación facilitar la gobernabilidad sino que "serán PSC y Junts los que tendrán que entenderse y saber cómo resolver esta situación".

Illa se comprometió ya en campaña a hablar con todas las formaciones políticas para que su investidura pueda salir adelante, con todas excepto con Vox y Alianza Catalana. Y esta totalidad incluye también a los populares. ¿Podría repetirse un acuerdo ' a lo Collboni' en la Generalitat? Quizás no pensando en primera vuelta, pero lo cierto es que la abstención de los populares facilitaría en segunda ronda el nombramiento del líder del PSC. Pero, siempre hay un pero, Alejandro Fernández, candidato del PPC ya avisó que su equipo "no vamos a hacer el primo" y añade: "Si el señor Salvador Illa acaba facilitando una operación para que le señor Puigdemont acabe teniendo la llave de la política española con nosotros que no cuente".

A todo esto hay que sumar el órdago lanzado por Carles Puigdemont a Moncloa al anunciar que se presentará a la investidura y recordar a Pedro Sánchez que la legislatura se tambalea en España si ellos retiran su apoyo.

Pero, ¿qué suma hace el candidato de Junts? Es la que podríamos llamar la suma de la última carta y es que el candidato huido ha jugado todo a estos comicios y no va a dejar de intentar ninguna de las posibilidades. Su última propuesta pasa por intentar un gobierno independentista en minoría, es decir Junts aportaría sus 35 escaños, ERC 20, la CUP 4 y Alianza Catalana 2. Esos 61 síes tendrían que esperar a la segunda votación y contar con la abstención del PSC. ¿Sacrificará Sánchez a Illa para salvaguardar la Moncloa?

Desde el PSC, Núria Parlon, ya ha advertido de que los socialistas catalanes no apoyarán una investidura de Puigdemont aunque les "amenace con bloquear la gobernabilidad en España".

En medio de este contexto la ANC ha pedido a través de un comunicado a las fuerzas independentistas que retomen la "unidad de acción" para forzar una repetición electoral para "una renovada estrategia independentista". Anima a esta idea y defiende que el independentismo sí puede "bloquear que se imponga una mayoría autonomista" y, a partir de aquí, "volver a activar la mayoría social independentista en los próximos meses".

Los empresarios de la región han alzado también la voz reclamando un Govern "fuerte y solvente" y rechazando el bloqueo.

La cuenta atrás hacia el bloqueo

¿Cuáles son los plazos? El calendario queda configurado de la siguiente manera:

20 días hábiles después de las elecciones, el lunes 10 de junio debería constituirse el nuevo Parlament de la Generalitat.

El nuevo Parlament tiene 10 días hábiles para celebrar la primera sesión de investidura por lo que el martes 25 tendría lugar la primera votación y el 27 de junio la segunda.

Si esta primera investidura fracasa se abre un plazo de dos meses que cuentan desde la primera votación para nuevos intentos de investir a un presidente.

Si se llega al domingo 25 de agosto sin presidente investido "la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalidat en funciones convoca elecciones de forma inmediata" que tendrán que celebrarse "entre cuarenta y sesenta días después".

En caso de repetirse las elecciones Cataluña volvería a estar convocada a las urnas el domingo 6 de octubre o el 13 de octubre.

