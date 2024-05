Óscar Puente, sobre el robo de cobre en Rodalies: "No afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho que la explicación de las incidencias ocurridas en Rodalies puede estar "en el ámbito de la seguridad, de la contestación a quien está gestionando el servicio". El robo de cobre provocó una avería generalizada en el servicio de Rodalies.

"No lo aseguro, pero quiero ponerlo encima de la mesa", ha indicado. "Yo no afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar", ha añadido el ministro, a quien le ha sorprendido que ayer "los Mossos sin haber entrado en los túneles, ya tenían su conclusión y descartaron el sabotaje".

Puentes ha estimado en 15 millones de euros el coste del robo de cobre en Montcada Bifurcació, en Barcelona. Indicó que "se produjo en un punto de no fácil acceso", por lo que el responsable "lo hizo jugándose la vida y con unas dificultades extraordinarias de acceso".

Ha lamentado que el robo provocó "una alteración del hecho democrático más importante que se puede producir en una democracia". Asimismo, ha explicado que el Gobierno presentará una denuncia junto al presidente de Renfe, Raül Blanco, y el presidente de Adif, Ángel Contreras.

El robo de cobre provocó este domingo de jornada electoral una avería generalizada en el servicio de Rodalies. La avería alteró el funcionamiento de los trenes de la R1, R3, R3 Nord, R4 Sud y R7 este lunes, cuando representantes de Adif, Renfe, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se reúnen para analizar la movilidad en Catalunya para el martes.

El ministro de Transportes ha señalado que las incidencias en Cataluña son "anormalmente altas". "Lo más grave no es ya las consecuencias sobre las cosas, sino las consecuencias sobre las personas", recalcó, tras señalar que "en la jornada de ayer más de 75.000 usuarios se vieron afectados en una jornada marcada por las elecciones en Cataluña".

"Debemos esclarecer quién se encuentra tras los hechos, quién ha tomado estas iniciativas que en el caso concreto del día de ayer es evidente que han causado una alteración del hecho democrático más importante que se puede producir en una democracia, que es el día de una votación", dijo.

Plan de transporte alternativo

Por otro lado, Puente añadió que Renfe "ha dispuesto un plan de transporte alternativo que empieza a funcionar mañana mismo", en coordinación con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Dicho plan se establecerá "para los días subsiguientes en este periodo de dos meses". El titular de Transportes manifestó que este plan "va a costarle a Renfe más de cinco millones", a lo que hay que añadir "un lucro cesante que rondará también los cinco millones durante estos dos meses".

