Susana Díaz anuncia que no se marcha: "¿Dimitir quien gana? Tendrá que dimitir quien pierde"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz no cree que el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, le mostrara la puerta de salida y cree que son declaraciones que "se pueden interpretar de muchas maneras".

"Yo me quedo con la conversación que mantuve con Pedro Sánchez, en la que me ofrecía su apoyo y ayuda para frenar a la extrema derecha, que es lo que tengo que hacer como presidenta en funciones", explica Susana Díaz, que asegura que como presidenta en funciones y como candidata que ha ganado las elecciones, tiene "la responsabilidad de no permitir que un partido tóxico de la extrema derecha entre en las instituciones andaluzas".

Preguntada sobre en qué momento pudo conversar con Pedro Sánchez tras conocer el resultado de los comicios, Díaz explica que la conversación con el presidente del Gobierno se produjo después de su comparecencia el pasado domingo.

Respecto al batacazo electoral, Susana Díaz asume la pérdida de votos y cree que ahora es momento de "tomar nota y preguntarse por qué esos andaluces no han querido votar".

"Yo he ganado las elecciones, no como me hubiera gustado, pero las he ganado", explica la todavía presidenta de la Junta de Andalucía, que cuenta que ella ha hecho una campaña centrada en Andalucía mientras que el resto de partidos apelaba a España. "Yo le decía a Marín (Juan Marín, candidato de Ciudadanos) que se equivocaba hablando de Cataluña" y lamenta que "incluso en el cierre de campaña vi raro que Rivera pidiera el voto frente a los independentista catalanes".

"Seguramente la que tendrá que reflexionar sobre si lo correcto era hablar de Andalucía soy yo", dice Díaz que analiza que los que han subido "son los que han hablado de Cataluña y de la bandera y en cambio los que nos centramos en los temas de Andalucía hemos perdido apoyos que no se han ido a otras fuerzas de izquierda".

Preguntada sobre los posibles pactos que pueden salir de estas elecciones, Díaz cree que Rivera no debería apoyarse en una "extrema derecha", tal y como le recomiendan desde Europa y anuncia que solo llamará "a las fuerzas constitucionalistas" porque "nunca pediré el voto de ese partido de extrema derecha que viene a quebrar la convivencia".

En una entrevista radiofónica, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía ha reiterado que quiere contactar con todos los grupos políticos, excepto con Vox, aunque explica que solo se presentará a la investidura si logra reunir los apoyos suficientes porque "no voy a ir a una investidura para ocupar ese día exclusivamente el espacio mediático".

Critica además la posición de Ciudadanos y del PP y asegura que quienes "se daban golpes de pecho de constitucionalistas ahora buscan el voto de la extrema derecha".

Preguntada sobre si dimitiría para facilitar un pacto del PSOE, Susana dice que no: "¿Dimitir quien gana? Tendrá que dimitir quien pierde. Yo no estoy contenta pero si hubiera perdido no tenga usted duda de que ya estaría en mi casa, pero he ganado las elecciones y tengo la responsabilidad de defender nuestro estado de bienestar y combatir a la extrema derecha.