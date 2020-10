El Supremo confirma la sentencia del caso Gürtel, pero corrige la parte que da por probada la caja B en el PP

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los recursos presentados por la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP como "partícipe a título lucrativo" de haberse beneficiado de 245.000 euros. La sala avala el grueso de la sentencia de la Audiencia Nacional que motivó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Lo que sí establece el Supremo es que cree que la Audiencia Nacional se excedió al dar por probada la existencia de una Caja B en el PP, que está siendo investigada en otro sumario.

El Supremo confirma, por tanto, penas de hasta 51 años de prisión en la trama Gürtel, ratificando con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional, y la responsabilidad civil a título lucrativo del PP, Mato y Matamoros. Considera además excesivas las menciones a la caja B del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa.

Once de los acusados son condenados a más de 12 años de prisión, incluyendo Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas, Guillermo Ortega, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda o Rosalía Iglesias.

En una sentencia, dictada por unanimidad, de un total de 1.843 folios, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Tribunal confirma los delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.

En concreto, el Supremo ha ratificado con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional, y la responsabilidad civil a título lucrativo del PP, de la exministra Ana Mato y de Gemma Matamoros, esposa del exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda. Considera, sin embargo, excesivas las menciones a la 'caja B' del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa.

La sentencia de la Audiencia Nacional detonó la moción contra Rajoy

La sentencia de la Audiencia Nacional y en concreto el hecho de que se diese por probada la existencia de una caja B fue el desencadenante que motivó la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa a través de una moción de censura presentada por el PSOE.

El Tribunal Supremo no dice hoy que no existiese caja B en el PP sino que no debió darse por probada en dicho procedimiento cuando en ese juicio no se trataba tal asunto.

Rosalía Iglesias

Rosalía Iglesias fue condenada a 15 años y un mes por utilizar, en connivencia con su cónyuge, Luis Bárcenas, procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando haber obtenido ese dinero de las ventas de cuadros.