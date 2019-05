El Tribunal Constitucional estudiará el veto a Iceta como senador

El Tribunal Constitucional estudiará si ampara al líder del PSC, Miquel Iceta, tras el veto de los grupos independentistas en el Parlament a su designación como senador, si bien no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por el partido, que resolverá más adelante. Por unanimidad de sus jueces, el pleno del tribunal de garantías ha decidido admitir a trámite el recurso del PSC contra el acuerdo de la Mesa del Parlament en el que se confirmaba el sistema de votación electrónico acordado un día antes del pleno y se desestimaba así la petición de reconsideración formulada por el partido.

El TC considera que el asunto "trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales" y que además existe una "especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" en el tribunal. Lo que no ha hecho por el momento el TC es pronunciarse sobre la petición cautelar de los socialistas catalanes, que perseguían suspender los efectos del citado acuerdo de la Mesa al no apreciar la "urgencia excepcional" que justificaría la adopción inmediata de dichas medidas sin escuchar al resto de las partes. Por ello, los jueces han decidido formar una pieza separada para estudiar la petición y han dado un plazo de tres días tanto a la Fiscalía como a los propios recurrentes para que presenten las alegaciones oportunas.

La decisión del Constitucional de admitir a trámite el recurso del PSC se ha producido el mismo día del pleno de constitución de las Cortes y cuando Manuel Cruz ya ha sido designado presidente del Senado, a propuesta del PSOE. En su providencia, los jueces no entran en el fondo del asunto, sino que acceden a estudiarlo en un futuro, que será cuando se pronuncien en sentencia sobre si amparan o no a los socialistas catalanes. El rechazo a la designación de Iceta como senador supuso un 'no' inédito en la cámara catalana, que siempre había avalado los senadores propuestos por los grupos y frustró el plan del PSOE de convertirle en presidente del Senado.