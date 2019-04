El Rey recibe a Albert Rivera en Zarzuela

"¿Qué tal, Majestad?" ha respondido sonriente Rivera al saludo de don Felipe - mientras le estrechaba cordialmente la mano en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela.

Ciudadanos ha vuelto a descartar ayer mismo un 'sí­' de su grupo en el Congreso a la candidatura de Mariano Rajoy si finalmente se somete a una sesión de investidura, con el argumento de que no ha habido renovación en el PP que lo justifique, y ha advertido además de que su apoyo no facilitará la formación de un nuevo Gobierno mientras el PSOE no aceptara abstenerse.

Por tanto, C's pide al líder del PP y al del PSOE, Pedro Sánchez, que abandonen las trincheras, hablen y negocien un "acuerdo de mínimos" que permita a los socialistas cambiar su posición y pasar del 'no' a la abstención, un paso que la formación naranja ya dio sin negociación ni contraprestaciones y que es necesario para desbloquear la situación del país y evitar nuevas elecciones.