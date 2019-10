El PSOE pide retomar la convivencia en Cataluña y PP y Cs piden a Sánchez que se aleje de Torra

Miles de personas secundaron este domingo en Barcelona la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC) para pedir el fin del 'procés' y de los disturbios y actos violentos que se han registrado en Cataluña desde que el Tribunal Supremo condenó a los máximos dirigentes independentistas.

La marcha, que discurrió por el Paseo de Gracia de la capital catalana y se inició pasadas las doce del mediodía, reunió a más de 400.000 personas, según SCC, cifra que la Guardia Urbana de Barcelona redujo a 80.000 asistentes.