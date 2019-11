El PSOE descarta la 'gran coalición' antes de iniciar la ronda de llamadas con los otros partidos

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, ha advertido de que su partido no apostará por la gran coalición y ha dejado claro que no ve otra alternativa que un gobierno progresista. El dirigente socialista ha calificado la situación salida de las urnas como "compleja" y de "política muy dinámica", que exigirá "mucho trabajo". Pero ha dejado claro que el compromiso del PSOE es el de "tratar de articular esta realidad compleja para plantear un gobierno de carácter progresista".

En este sentido, ha precisado que antes del domingo no había ya otra "alternativa" y ha recalcado que los socialista no van a "apostar por un gobierno de gran coalición", en referencia al PP, porque la derecha -ha matizado- "sigue sin asumir su responsabilidad". De hecho, ha culpado al PP de "blanquear" a la ultraderecha y ha afirmado que los de Pablo Casado no han sabido capitalizar los apoyos que ha perdido Ciudadanos, ya que de los 47 escaños que ha perdido la formación 'naranja', los 'populares' solo han recogido 22. Sin embargo, considera que sí han conseguido ellos para a la ultraderecha, ya que no suman con PP y Cs.