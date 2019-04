La oposición tramita la retirada de la "prisión permanente revisable" en el Congreso

Su caso conmocionó al país. David Oubel asesinó con una radial a sus dos hijas de 4 y 9 años. También se ha pedido la prisión permanente revisable para Valentín Tejero, conocido como el asesino de la niña Olga Sangrador que abusó de otra pequeña tras salir de prisión.

Hay más casos en los que todavía no hay sentencia y otros en los que no se pudo aplicar al no tener carácter retroactivo. Como el de Jose Breton que asesinó a sus dos hijos en Córdoba.

Ahora la pena de prisión permanente revisable, que no ha cumplido los 3 años, tiene sus días contados. El Congreso tramita desde octubre una proposición de ley para derogarla a iniciativa del PNV y que cuenta con el apoyo de los grupos de izquierda e independentistas y la abstención de Ciudadanos. El PP se queda solo para defendería frente al resto de la Cámara.

Muchos consideran que derogar la ley seria dar un nuevo golpe a las víctimas y que la prisión permanente revisable no es la cadena perpetua.