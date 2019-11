El PP hace "corresponsables" a los grupos minoritarios si votan a Pedro Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apelado a Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Coalición Canaria (CC) para que impidan un Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos que se apoye en los independentistas. Según ha dicho, esos partidos regionalistas son "decisivos" y está "en su mano" frenar ese Ejecutivo. "Esos partidos que se han visto sistemáticamente engañados en el pasado por Sánchez, hoy tienen en su mano hacer descarrillar este Gobierno con separatistas y comunistas. Está en su mano", ha afirmado García Egea.

¿Casado se puede presentar?

Egea ha avisado de que "todo el que vote 'sí'" al candidato socialista en la investidura "va a compartir su responsabilidad y su destino". "Va a ser responsable de sus políticas", ha subrayado, para añadir que no lo entenderían los votantes que han apostado por esas formaciones en sus regiones. Al ser preguntado si Casado estaría dispuesto a presentarse a la investidura en caso de que fracase la negociación de Sánchez y no logre ser investido, García Egea no ha precisado este extremo y se ha limitado a asegurar que "están abiertas todas las posibilidades". El secretario general del PP ha indicado que Sánchez ha "engañado a todos", incluida su "propia militancia" con la pregunta de la consulta a las bases sobre ese pacto con Podemos.