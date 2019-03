El ministro Pedro Duque se estrena en la tribuna del Congreso el último día

Pedro Duque, el astronauta que se convirtió en una de las sorpresa del gobierno de Pedro Sánchez, ha conseguido subir a la tribuna del Congreso de los Diputados el último día de la legislatura. En términos prácticos es la última sesión del último pleno en el Congreso de los Diputados antes de que se convoquen elecciones. Después funcionará, hasta las nuevas Cortes, la Diputación Permanente, un 'minicongreso', que ya no se reúne en el hemiciclo.

Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha intervenido para solicitar el apoyo de la cámara al decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. Este ingeniero, astronauta y ahora ministro no ha conseguido llevar a delante sus proyectos ni tener protagonismo político, descartando pronunciarse sobre la mayoría de los asuntos que han estado en la agenda de estos meses. Ha reconocido que "la política en sí" no le seduce, pero que está dispuesto a seguir si se lo piden. De momento en las listas electorales parece que no irá.

El único protagonismo personal le vino por sus problemas con Hacienda. Duque creó una sociedad patrimonial para gestionar sus bienes inmuebles, casa de Madrid y chalé en Jávea (Alicante).

