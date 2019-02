Pedro Duque: "Que levante la mano quien no se haya quedado descolocado por una decisión de Pedro Sánchez"

Considera que en su andadura en el Gobierno ha aprendido mucho, "como en toda experiencia complicada y dramática de la vida". Pese a haber entrado en política, Pedro Duque se resiste a hacer suyo el tradicional teatro de la oratoria política. "Lo que no voy a hacer es convertirme en alguien como Rufián que dice 4 pequeñas verdades para meter la mentira gorda", señalaba.

Duque se siente afortunado "por haber caído en un equipo que desde el punto de vista técnico trata de arreglar las cosas". No entiende las protestas contra la figura del relator. "Van a hablar unos señores de partidos que hace tiempo que no hablan, no entiendo de estas cosas pero la lógica sí que la entiendo, estos señores tendrán que hablar, no sé dónde estaba el lío", argumentaba.

Sobre la posible convocatoria de elecciones generales desconoce lo que pasará en los próximos días. "Que levante la mano el que no se haya visto descolocado por una decisión de Pedro Sánchez", destacaba.

Considera que la inversión en Investigación y Desarrollo dependerá mucho de si tienen un horizonte más largo en el Gobierno. Se muestra satisfecho de acciones que han tomado que no son presupuestarias como la reducción de las cargas administrativas para solicitar trámites a los que era imposible llegar.

No cree que se pueda comparar el caso de su sociedad patrimonial con la del ex ministro Màxim Huerta o el candidato al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández. "Si se generalizan los casos es difícil sacar una conclusión razonable. Pedro Sánchez dijo que nunca trendría en su Gobierno a aquel que hubiera utilizado una sociedad para pagar muchos menos impuestos de lo que le correspondía, que no es mi caso", matizaba.