Miquel Iceta ofrece al PSC como mediador: "Ni declaración unilateral ni independencia, ni 155. Negociación"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha rechazado tanto una declaración unilateral de independencia (DUI) como la suspensión de la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha ofrecido a su partido como "mediador" en una "negociación".

En un acto en la sede del PSC ante cerca de dos centenares de alcaldes y cargos electos del partido, entre ellos algunos de los principales alcaldes socialistas, Iceta ha subrayado que su formación "no dejará de hacer todo lo que esté a su alcance para defender las instituciones y el autogobierno de Cataluña".

"No dejaremos que malmetan la convivencia, que pongan las instituciones de todos fuera de la ley. Al PSC se nos pide mucha claridad por parte de gente. Pues ante las exigencias de los ciudadanos, nuestra humilde respuesta: ni DUI, ni 155. Negociación", ha aseverado el líder socialista. En este sentido, ha apuntado que "si los que han de negociar no lo logran y deben busca un mediador, les ayudaremos. Y si quiere que lo hagamos nosotros, nos ofreceremos", ha afirmado Iceta. Porque, ha proseguido, el PSC "no dejará en ningún momento de defender lo que consideramos que es justo, la convivencia y que las instituciones son de todos. Hablaremos con todo el mundo, en público y privado. Haremos lo que haga falta, aquí, en Madrid y en el conjunto del Estado. No nos rendiremos".

Incluso a pesar de que, ha recordado, se tilde al PSC de "ingenuos, bobos o buenistas". "Nos da igual. Unos quieren ganar, otros quieren ganar. Nosotros ofrecemos un triste empate. Que empaten y que empaticen", ha dicho.

Ante la posibilidad de una DUI el próximo lunes, Iceta ha criticado que se pretenda "persistir en el error de la ruptura de la legalidad", como tampoco "se puede pretender que de la jornada del 1-O se desprenda ningún mandato y aún menos cuando, incluso dando por buenas las cifras, no hay mayoría que avale la independencia". "Son muchos, son los que son y lo respetamos. Pero no son mayoría y no podemos aceptar de ninguna de las maneras que, bajo ningún subterfugio, una minoría imponga su deseo a la mayoría. No en nuestro nombre, no se puede romper así la sociedad catalana y separarnos así de España, no se puede construir una nueva república con fundamentos tan frágiles", ha subrayado.