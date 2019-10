El Gobierno "no entendería" que Bélgica no entregue a Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha advertido que el Gobierno no entendería que Bélgica no entregue a Carles Puigdemont, huido en ese país desde 2017 y que ha comparecido ante un juzgado de primera instancia en Bruselas por la euroorden reactivada contra él por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de sedición y malversación.

En declaraciones a Carlos Alsina en Onda Cero, y un día después de conocerse que la Fiscalía belga pedirá que el expresidente de la Generalitat sea entregado por sedición y malversación, Calvo ha señalado que espera que la Justicia belga responda a esa petición justificada desde el punto de vista jurídico tras la sentencia del 'procés'. Ha advertido de que el Gobierno no entendería que el Estado belga "no entregue a quienes están huidos de la Justicia española". Una decisión que, de producirse, no es respetable porque supone negarle a una democracia la garantía de que la Justicia es igual para todos. "No entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia negando que se sienten ante la Justicia" quienes están acusados de delitos por los que ya hay una sentencia, ha recalcado. Si Bélgica finalmente se niega a entregar a Puigdemont, el Gobierno tomará las decisiones que considere oportunas, ha añadido.