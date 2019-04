El Gobierno encarga a la RAE un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje no sexista

El informe que el Gobierno ha encargado a la Real Academia Española (RAE) respecto a 'la adecuación' de la Constitución española a un lenguaje 'inclusivo' no estará listo al menos hasta octubre y será 'un trabajo serio y despolitizado', según ha adelantado el director de la institución, Darío Villanueva.

Villanueva ha explicado que recibió el pasado lunes 9 de julio una llamada de vicepresidencia en la que, en una conversación de siete minutos, se solicitaba a la RAE un informe sobre 'aspectos lingüísticos' de la Constitución. El director de la academia trasladó entonces la 'disponibilidad absoluta' de la RAE para elaborar el informe, si bien solicitó una petición formal por escrito para 'saber cómo actuar'.

La RAE comenzará a 'trabajar inmediatamente' en cuanto llegue la petición formal y, previsiblemente, pondrá en marcha una comisión que trabajará en este asunto 'sin perder tiempo alguno'.

No obstante, la 'última decisión' sobre el informe le corresponderá al pleno de la academia, que es donde se debatirá el documento tras su salida de la comisión. El pleno de la RAE no volverá a convocarse hasta octubre, por lo que al menos en ese plazo no se aprobará el informe. 'Es un plazo normal, hay que tener en cuenta que se trata de revisar lingïsticamente toda la Constitución', ha defendido.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha explicado en el Congreso que este informe abordará la 'adecuación' de la Constitución española a un lenguaje 'inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres'.

Sin directrices

Villanueva ha señalado que este asunto no entró en la conversación telefónica con vicepresidencia. 'Estoy convencido de que esa petición no va incluir ninguna directriz. Ellos piden un informe, pero nosotros contestamos conforme lo que a la academia le parezca que tenga que ser: un trabajo riguroso, serio y despolitizado, desde el punto de vista lingüístico y gramatical', ha apuntado.

Así, ha reiterado que la respuesta de la RAE será 'conforme a la doctrina lingüística' de esta institución. 'Responderemos con lo mejor que sepamos: no cabe pensar que nos vamos a apartar de lo que ha sido la tradición gramatical ortográfica y lexicográfica desde hace más de 300 años, que ha ido evolucionando y se ha puesto al día', ha apuntado.