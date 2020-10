Las instituciones de la Unión Europea han retomado este lunes las conversaciones sobre la llegada de los fondos europeos de recuperación. El desacuerdo entre los países miembros podría retrasar la fecha hasta finales del año 2021.

La gestión de la pandemia del coronavirus por la UE ha seguido un camino espinoso desde el inicio. La institución negocia ahora, no la cuantía, sino la fecha de llegada de los fondos europeos. La discusión política no cesa y ya se ha asumido que los primeros desembolsos no estarán disponibles hasta la mitad de 2021.La fecha puede variar por las discrepancias y últimas amenazas de Hungría y Polonia que están en desacuerdo en vincular sus fondos con el mecanismo de vigilancia para cumplir el Estado de Derecho.

Un choque frontal entre el Consejo de la Unión Europea, representado por Alemania, y el Parlamento que ha paralizado la llegada de los fondos para la reconstrucción económica de los países miembros.

Estas negociaciones son vitales para los países más afectados por la pandemia como España e Italia. El Fondo de Recuperación dotado con 750.000 millones de euros ha asignado a España 140.000 millones. Las instituciones europeas han acordado reunirse la próxima semana para definir las condiciones de la negociación presupuestaria. El próximo miércoles debatirán el reparto del Marco Financiero y el jueves continuarán las conversaciones en el Parlamento.

Segunda ola de la pandemia

La expansión del covid-19 este otoño amenaza con ser mucho peor que la primera ola. En el ranking de países europeos según su tasa de incidencia de contagios de covid, 100 mil habitantes en los últimos 14 días, España ocupa el cuarto lugar con 308, por debajo de la República Checa, Bélgica y los Países Bajos, y seguido de Francia y Reino Unido.