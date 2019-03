Duros enfrentamientos en Madrid entre la Policía y los manifestantes contra la reforma laboral

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han cargado este viernes contra un grupo de personas en la zona centro de Madrid tras la concentración convocada para protestar por la reforma laboral aprobada por el Gobierno.



Los incidentes se han registrado tras la concentración convocada por el movimiento 15M a las 20.00 horas en la Puerta del Sol bajo el lema 'En defensa de tus derechos, del empleo, de tu futuro', un acto de protesta que no estaba autorizado por la Delegación del Gobierno en Madrid.



Varios centenares de personas se congregaron en la céntrica puerta madrileña, bajo la vigilancia preventiva de una decena de furgones policiales, y corearon consignas contra el Gobierno, los sindicatos, o los banqueros. 'Donde están, no se ven, Comisiones y UGT', 'Que no, que no, que no nos representan', 'Sanidad y Educación, gratuitas' o 'Banqueros, especuladores' fueron algunos de los gritos que pudieron escucharse.



Los manifestantes --el acto coincidió con otras movilizaciones de organizaciones feministas en favor de la igualdad y de colectivos en favor de una sanidad y una educación públicas y gratuitas que se sumaron a la protesta contra la reforma laboral-- portaban pancartas de rechazo a la "destrucción" de derechos de los trabajadores o contra el fraude fiscal.



Un grupo de personas que participaba en la protesta decidió dirigirse hacia la Carrera de San Jerónimo donde se ubica el Congreso de los Diputados, custodiado por la Policía, como ya se hiciera en otras protestas anteriores convocadas por el 15-M. En ese momento, los agentes antidisturbios tuvieron que intervenir y procedieron a solicitar la documentación a algunos de los participantes en la marcha.