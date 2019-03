Duran Lleida llama al electorado catalán a escapar de la "bipolarización" entre PP y PSOE

En su intervención ante los consejos nacionales de CDC y Unió Democràtica de Catalunya, reunidos hoy en el Auditorio AXA de Barcelona para oficializar su proclamación como cabeza de lista de CiU en las próximas elecciones generales, Duran LLeida ha llamado al electorado catalán a escapar de la "bipolarización" entre PP y PSOE.

Ha pedido hoy concentrar la máxima fuerza política en CiU en las próximas elecciones generales, para frenar la mayoría absoluta del PP y poder "condicionar" al futuro Gobierno español, pero sin pretender ser la "muleta de nadie".

"Para castigar a José Luis Rodríguez Zapatero no hace falta votar al PP. Y para que no gane el PP por mayoría absoluta, no hace falta votar al PSOE. En Cataluña, se puede huir del fuego socialista sin caer en las brasas del PP", ha destacado.

Arropado desde la primera fila por la cúpula de CiU, incluidos el presidente catalán, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol, Duran, que encabezará por tercera vez consecutiva la candidatura de CiU al Congreso, ha advertido de que sólo si su grupo parlamentario es "fuerte" Cataluña podrá hacerse valer en Madrid.

La "gran debilidad de Cataluña", para Duran, es que los diputados del PSC y PP elegidos en circunscripciones catalanas no sirven para defender los intereses del país, mientras que, con su representación "testimonial", ERC e ICV-EUiA apenas pueden "hacer oír su voz". Por lo tanto, "condicionar" la política económica del Gobierno, exigir con fuerza el pacto fiscal y hacer que se respete a Cataluña "sólo está al alcance de CiU", ha remarcado.