Duran justifica la abstención de CiU en la Ley de abdicación porque no participaron

El líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha justificado la abstención de CiU en la ley de abdicación del rey Juan Carlos a favor del príncipe Felipe por haber sido excluido en su elaboración.

Duran ha hablado de razones de "forma y fondo", y ha expresado el malestar de la federación por haber sido informada del contenido de la ley sin permitirle participar en ella.

"Cuando se quiera un pacto de Estado se tiene que invitar a participar en la cocina para hacer el plato, y no sólo en el comedor para ingerirlo", ha considerado.

Además, ha afirmado que CiU no puede hacer "como si no pasara nada" cuando Felipe VI heredará como rey un Estado que trata a Cataluña injustamente, algo que el futuro monarca sabe, según Duran.

"Simplemente no podemos hacer ver que no llueve y no cobijarnos en un edificio lleno de goteras", ha explicado el líder de UDC, que ha deseado que el nuevo rey ayude a reconstruir ese edificio.

Duran ha sostenido que el debate desatado tras el anuncio de abstención de CiU ha sido "en parte distorsionado por unos y otros", aunque ha añadido que entiende a quienes no lo comprenden.

Sobre la figura de Juan Carlos I, hace un balance positivo, aunque le habría gustado "más claridad en sus posicionamientos públicos sobre Cataluña".

Respecto al futuro monarca, ha pedido que no ignore la situación de Cataluña, y ha considerado un buen augurio su presencia habitual en la comunidad, el respeto al catalán, "hablándolo con fluidez" y la obra de la Fundació Príncep de Girona.