Duran advierte de "una España amputada" si no hay diálogo con Cataluña

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy que "reaccione ya" y que "apueste por el diálogo" con Cataluña si no quiere una "España amputada", como está seguro que no la quiere.

En su intervención en el debate del estado de la nación, Duran Lleida ha dicho a Rajoy que "no hay ningún proyecto de España ilusionador. Y en Cataluña, para muchos, existe uno que sí lo es" porque "el independentismo catalán tiene éxito más allá de quienes lo comparten por méritos propios, por la perserverante torpeza" del Gobierno.

Duran: "No hay ningún proyecto de España ilusionador. Y en Cataluña, para muchos, existe uno que sí lo es"

Duran, que ha pedido a Rajoy que se siente a "hablar" y que "haga una propuesta" porque su silencio es un "estímulo para radicalizar posiciones", ha asegurado que "el modelo de gobernanza de España, especialmente después" de las reformas del Gobierno, "no encaja con el modelo de gobernanza que Cataluña desea" y el estado de las autonomías, "tal y como está diseñado", no sirve.

El portavoz de CiU, que ha dedicado gran parte de su discurso a hacer balance de la política social y económica del Gobierno, con la que no coincide, ha negado -al referirse a Cataluña- que sea una "pyme que pide crédito", ya que además de ser una economía con un PIB, se trata de "un país que se siente mayoritariamente nación", además de contar con cultura y lengua propia.

En este sentido, ha dicho a Rajoy que "el descontento" de Cataluña con el actual Gobierno y el anterior "es grande" y no se puede reducir a un "descontento económico" porque es también un "descontento político, social y de gobernanza". Según el líder de CiU "el Gobierno se ha obsesionado en reformar el Estado, cueste lo que cueste, y que no exista otro poder que no sea el estatal".

Para Duran, el actual modelo de administración es "tremendamente jerarquizado, burocratizado y centralizado", y Cataluña "quiere un Estado más ligero" y "mucho menos burocrático".

Se ha referido al pacto para reformar el Estatuto de Cataluña, refrendado por los catalanes, y ha añadido que "romper un pacto es algo muy grave". Respecto a la consulta soberanista, ha considerado que "corresponde ahora al Gobierno plantear su posición" porque "no es suficiente con decir no a lo que se propone" por parte de la Generalitat.

En su opinión, "la pregunta" de la consulta es "el principal problema político de España" y es una cuestión "de la que se ocupan tanto los líderes europeos como la prensa internacional", por lo que, según Duran, "no se explica" que Rajoy "no hable de este asunto". Tras insistir en que el discurso de Rajoy "seguro que ha dado pie" a aumentar el número de independentistas, ha reivindicado que otra política es posible, que "pueda contentar a las demandas" de Cataluña.

Duran ha concluido su discurso pidiendo: "dialoguemos", pero ha advertido de que cualquier acuerdo al que se llegue "debe consultarse a la ciudadanía de Cataluña", porque de no hacerlo así, se "cerraría en falso el problema actual".

IU cree que Rajoy no puede seguir más en la Moncloa

La Izquierda Plural cree que Rajoy no puede seguir más en la Moncloa y ha pedido su dimisión y elecciones anticipadas como el único camino para salir de la dramática situación en la que, según este grupo, se encuentra España a causa del "programa de destrozos" del Ejecutivo. Ese es el mensaje que ha transmitido el líder de IU, Cayo Lara, y también los representantes de ICV, Joan Coscubiela, y la Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, con los que se ha repartido el tiempo en el debate.

IU ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno

Durante el "cara a cara" con toda Izquierda Plural, Rajoy ha despejado algunas dudas que le han planteado, pero no lo ha hecho hasta el turno de réplica y así ha dejado claro que el Gobierno va a presentar la reforma de la ley del aborto, que no va a destituir al ministro del Interior por la tragedia de Ceuta y que no retirará el recurso contra la ley andaluza de vivienda.

Los diputados de la Izquierda Plural han seguido toda la sesión del debate ataviados con camisetas reivindicativas, la mayoría referentes a las distintas "mareas" en defensa de lo público de los últimos meses. Y en defensa de lo público ha sido muy combativo Lara, que también ha arremetido duramente contra las políticas que "destruyen empleo" y contra su programa "de destrozos", que recortan los derechos constitucionales, violan los derechos humanos, restringen las libertades civiles, incrementan la pobreza y amparan la corrupción.

Rajoy se mantiene firme en la reforma de la ley del aborto y dice que no va a destituir al ministro del Interior

Políticas que no combaten el fraude fiscal y acentúan la injusticia social, ha subrayado Lara, que ha arremetido contra el discurso "vergonzosamente triunfalista" del presidente, que no se corresponde a España sino a 'Alicia en el país de las maravillas neoliberales'". En dos años, según Lara, el Gobierno de Rajoy ha conseguido "el mayor trasvase de rentas de la mayoría social a las cuentas de las elites económicas", y lo ha hecho "a costa del sufrimiento y las restricciones de millones de españoles".

Dos años en los que además, la Constitución ha cambiado de tal manera que "ya no la reconoce ni la madre que la parió" porque le están "robando el alma social" y cada día se retrocede "a pasos agigantados" en los derechos de la ciudadanía.

Rosa Díez acusa a Rajoy de "palabrería"

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha acusado al presidente del Gobierno de contar lo de siempre: "palabrería y cierto engaño", así como de "hacer publicidad engañosa", y le ha recordado que "la defensa del interés general es garantizar la igualdad a todos los españoles". En su intervención, Díez ha apuntado que el Gobierno "ya no tiene credibilidad" y ha criticado que hayan engañado a los españoles con "falsas promesas" como la de bajar los impuestos antes de las elecciones.

Díez también ha criticado la voluntad de Rajoy de hurtar "los debates sobre asuntos clave como la corrupción, la monarquía o la independencia judicial", lo que le convierte, a su juicio, "en el presidente más antipolítico" que ha tenido España en toda la etapa democrática. "Presidente, su renuncia a debatir demuestra que usted confunde, como la mayoría de sus ministros, la democracia con la tecnocracia", ha espetado Díez a Rajoy.

La portavoz de UPyD ha asegurado que "no está bien España", y ante esa situación ha considerado que Rajoy no debería "permitirse el lujo de presumir", ya que, por el contrario, debería preguntarse cuánto ha contribuido su Gobierno al crecimiento de la pobreza y la desigualdad de los españoles.