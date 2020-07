Dos exministros y cuatro secretarios generales acuden a "escuchar" o "apoyar" a Rubalcaba

Los exministros Trinidad Jiménez y Valeriano Gómez, los secretarios generales del PSOE de Castilla-La Mancha, Navarra, Castilla y León y Madrid, la secretaria de Organización andaluza, otros cargos del PSOE, militantes y simpatizantes han abarrotado el salón de actos de la UGT para "apoyar" o "escuchar" a Alfredo Pérez Rubalcaba en su presentación este jueves como candidato a la secretaría general del PSOE.



En el acto, al que no ha acudido ningún dirigente de la UGT ni se ha visto a miembros del PSC, han coincidido también la valenciana Inmaculada Rodríguez Piñeiro, la gallega Carmela Silva, o el extremeño Ramón Ropero; también Constantino Méndez, quien fuera secretario de Estado de Defensa con Carme Chacón, el eurodiputado Enrique Guerrero, el exsecretario de Estado para la Unión Europea Diego López Garrido. Al margen de la política activa, el actor Alvaro Luna ha acudido también a escuchar al ya candidato.



Chacón lo hará pronto

Los secretarios generales se han limitado a expresar neutralidad y los cuatro han asegurado que este jueves sólo querían escuchar a Pérez Rubalcaba. "Me llamó Alfredo para anunciarme que hoy iba a presentar su candidatura", ha confesado el secretario general de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que preguntado después por cuándo lo hará Carme Chacón ha asegurado "lo lógico" es que lo haga "pronto".



A partir de aquí, Barreda no ha querido señalarse; ha subrayado la importancia de un acto así para el PSOE, la necesidad de no fomentar enfrentamientos "fratricidas" porque las diferencias dentro del partido son "matices", lo bueno que es que la militancia pueda expresarse libremente. Tras el Congreso de febrero, "concluya como concluya", los socialistas deberán hacer "un acto de unidad y de cohesión interna".



"Son muy importantes las ideas, son muy importantes las personas, es fundamental que haya personas con ideas, dispuestas a defender nuestras ideas. Vengo a escuchar a Alfredo, de la misma manera que iré a escuchar a Chacón cuando presente su candidatura", ha expuesto.

También a "escuchar" han asegurado que acudían tanto Roberto Jiménez (secretario general del PSN) como Tomás Gómez (PSM). Este último, ha repetido que venía sólo a atender el discurso de Pérez Rubalcaba, que era su "obligación" como secretario general de los socialistas madrileños acudir a la sede de la UGT este jueves, y no ha querido responder a nada más, tampoco a la pregunta de si él mismo se plantea dar el paso. "Me parecería de mal gusto hacer cualquier otra valoración", ha dicho.



"Es momento de ideas y de escuchar", ha dicho por su parte Jiménez, firmante del manifiesto 'Mucho PSOE por hacer' que suscribió también Carme Chacón.



La andaluza Susana Díaz tampoco ha ido más lejos. "Tenemos el compromiso de escuchar todas las propuestas de los candidatos que se presenten", ha dicho, subrayando el hecho de que hoy representaba al socialismo andaluz y que este todavía no a elegido candidato. "Pensaremos en lo que los andaluces esperan de nosotros", ha explicado al respecto.



Exministros partidarios

Más claros han sido Valeriano Gómez y Trinidad Jiménez. "Para eso venimos", ha dicho el exministro de Trabajo acerca de si hoy quería demostrar su apoyo a Rubalcaba. La ex responsable de Exteriores ha añadido por su parte que considera importante "empezar a visualizar" las posiciones, siempre desde el respeto a otros candidatos.

Rubalcaba es a su juicio un aspirante "de enorme solvencia y gran experiencia política". Quien gane el congreso, ha añadido, deberá buscar complicidades, tener la capacidad de llamar a otros "e integrar".



También ha defendido la candidatura de Rubalcaba el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, para quien el ex ministro del Interior es "el líder que necesitamos" en medio de la crisis económica y del golpe electoral del 20-N. Y a la experiencia ha aludido también el diputado madrileño José Cepeda.



"El PSOE vive en una tormenta perfecta, vamos en un gran avión y no me fiaría de gente que no tiene experiencia de pilotar aviones en momentos tempestuosos", ha resumido.



En cuanto a los portavoces de la candidatura de Rubalcaba, Juan Moscoso y Maria González, han explicado que esta un plataforma aúna experiencia y juventud para encabezar un PSOE con dos objetivos próximos: hacer una oposición solvente y ganar las elecciones andaluzas. En tercer lugar y a medio plazo: "poner el partido en forma" para movilizar a los ciudadanos y abrir el debate de ideas.